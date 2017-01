George Michael trató de romper con novio que lo halló muerto

El cantante le había dicho a Fawaz que no volviera, en un intento por terminar con él definitivamente

CIUDAD DE MÉXICO (10/ENE/2017).- El cantante británico George Michael trató de romper con su novio, Fadi Fawaz, en varias ocasiones en el año y medio previo a su muerte.

Así lo dio a conocer un familiar de George Michael a “The Sun”, en una versión que retoma el portal “Daily Mail”.

La misma persona comentó que el cantante le había dicho a Fawaz que no volviera, en un intento por terminar con él definitivamente.

Pese a sus intenciones, Michael era incapaz de decir “no” y por eso volvía con el estilista de peinados.

“En más de una ocasión, George le dijo a Fadi que no lo quería ver más, pero volvía a entrar en contacto. George era tan amable y generoso, pero dijo en muchas ocasiones que su mayor debilidad era que no podía decir 'no' a nada-sexo, drogas- tenía ese tipo de personalidad. En varias formas era una persona vulnerable, porque siempre decía 'sí'”, detalló la fuente citada por “The Sun”.

Fue Fawaz, precisamente, quien encontró muerto a George Michael en la cama de su casa en Goring, Oxfordshire, el pasado 25 de diciembre.

A principios de año, en la cuenta de Twitter de Fawaz aparecieron mensajes según los cuales George Michael había intentado suicidarse en varias ocasiones.

Sin embargo, Fawaz dijo que su cuenta había sido “hackeada”.

Fawaz y Michael comenzaron a ser vistos en 2012, pero hay quienes señalan que Michael nunca pudo olvidar a Kenny Gross, el vendedor de obras de arte con el que sostuvo un romance durante 13 años.

Incluso se mencionó que en meses recientes, Michael y Gross estaban en contacto.