Susana Dosamantes, entre el sarcasmo y la tragedia

La actriz regresará a los escenarios teatrales en el Diana

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- Sacar lo peor de sí pero también una deliciosa carcajada es el objetivo de Susana Dosamantes, la actriz que tras casi dos décadas de ausencia en el teatro regresa a las puestas escénicas junto a “Hijas de su madre”, una obra que promete relucir un fino humor femenino, el sarcasmo, la venganza y la tragedia.

El elenco, conformado por Patricia Reyes Spíndola y Luz María Jerez, llegará al Teatro Diana el próximo 28 de enero con una producción aderezada por Aylín Mujica, Gina Varela y Lourdes Munguía, quienes bajo la dirección del productor Gabriel Varela son las responsables de contar la historia de un par de mujeres dispuestas a conseguir la herencia del hombre que las ha engañado a todas por igual.

“Somos puras mujeres, la obra va sobre problemas maritales entre mujeres, es algo muy divertido. El teatro me encanta, mi carrera inició en el teatro universitario hace 50 años, es todo un reto porque no hay toma dos, todo es real, el contacto con el público te llena de energía. Hacer reír es difícil pero esta es una comedia donde te mueres de la risa, tiene mucho ritmo”.

La actriz asegura que la comedia tiene la garantía de cautivar al público con un humor inteligente, elemento que la animó a instalarse nuevamente en el escenario tras concluir la telenovela “Tres veces Ana”, junto a Angelique Boyer, pues la adrenalina de saber que uno hay “toma dos” sobre la tarima es un ingrediente que los proyectos televisivos no ofrecen.

“Estar con el público cara a cara es todo un reto, es muy emocionante, te da miedo, pero me gusta, me divierte, me dan palpitaciones, me sudan las manos, pero en Jalisco no nos rajamos. El teatro me apasiona”.

Dosamantes hizo hincapié en la importancia de promover el teatro como una válvula de escape a las situaciones negativas que atraviesa México, y considera que los espectáculos fungen como un espacio donde exponer problemáticas cotidianas pero bajo una perspectiva muy cuidada de humor y reflexión.

“El chiste no es burlarnos porque es un reto hacer comedia. La gente necesita reírse, olvidarse de sus problemas. Hay muchas noticias negativas y a veces los medios le dan más difusión a lo malo que lo bueno, yo tengo mucha fe en mi país, hay que darle fuerza a lo positivo, pensar que podemos cambiar las cosas que no nos gustan”.

Proyectos listos

Dosamantes recalca que regresar al teatro es tan sólo el inicio de un año cargado de proyectos, que contempla integrarse a la filmación de “El fantasma de mi novia”, película dominicana y estadounidense protagonizada por Carmen Villalobos y William Levy, una comedia que llevará a la tapatía a rodar en Nueva York, proyecto que alternará con la gira nacional que “Hijas de su madre” tendrá en México.