'Chicho', impulsado por la música

El baterista del grupo Plastiko ofrece sus planes para lo que será el 2017

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- Utilizar a la música como un motivador social es lo que plantea Abraham Guevara “Chicho”, baterista de Plastiko que este 2017 tiene sobre la mesa dos proyectos que pretenden no solo regalar momentos de diversión, sino también reducir la mortalidad de mujeres jóvenes a causa de enfermedades que afectan principalmente a las embarazadas.

Por un lado está “Hoy sí, mañana no”, una canción de su autoría e impulsada por Plastiko, en la que además de rendir homenaje a su esposa, Gloria Madera Jaramillo, fallecida hace un año a causa del Síndrome de Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia (HELLP, por sus siglas en inglés), busca difundir los riesgos de este padecimiento que afecta a una de cada mil mujeres y que se presenta generalmente el último trimestre de gestación y post-parto.

A raíz de esta pérdida, “Chicho” compuso “Hoy sí, mañana no”, tema también respaldado por la Secretaría de Salud Jalisco para difundir los riesgos del Síndrome HELLP y que las embarazadas presten mayor atención y de manera oportuna a síntomas o malestares ajenos a la naturalidad del periodo de gestación.

“Esta enfermedad está muy latente. Quiero compartir este mensaje, el síndrome está afectando a mujeres jóvenes y aunque fue muy duro el duelo por esta pérdida no he dejado de trabajar, la música sigue presente y ayudar es lo que me interesa”.

Aunque los tragos amargos han sido constantes en la vida personal de “Chicho”, el músico ha sabido levantarse y emprender proyectos a raíz de los aprendizajes como lo será el homenaje que alista para celebrar al legado de Mike Laure, el jalisciense que inmortalizó cumbias y el ritmo tropical principalmente en la Rivera de Chapala y que a 16 años de su muerte, en el año 2000, sigue cautivando a nuevas generaciones de público y músicos como los rockeros tapatíos.

“Chicho” decidió aventurarse a la producción de este tributo que en febrero reunirá a lo mejor de la escena local como Pito Pérez, Sussie 4, Afro Brothers, Elis Paprika, Telefunka, Barrio Zumba, La Celestina, Rostros Ocultos y otros exponentes que, muy a su particular estilo, recordarán los éxitos más emblemáticos de Laure.

Será en el malecón de Chapalada donde “Chicho” presente por primera vez este tributo que tardó cinco años en quedar listo, además de significar de paso otro homenaje a su padre quien también contribuyó como productor ejecutivo y aminó al baterista a encontrar los recursos y medios posibles para hacerlo realidad. “Presenté el proyecto a cada uno de los músicos invitados y les gustó. Mi papá falleció hace año y medio y quería verme en acción con este proyecto, no es posible que lo vea ya, pero en febrero se presenta esta producción”, explica “Chicho” al presumir el apoyo y difusión por parte de Sergio Vallín, guitarrista de Maná.

LO QUE DEBES SABER

Con muchos planes en mente

Además el concierto el 26 de febrero como parte también del Carnaval de Chapala y grabación del tributo que próximamente se pondrá a la venta en físico y plataformas digitales, “Chicho” revela que a la par también se estrenará un documental dedicado a Mike Laure retomando anécdotas, éxitos y testimonios por parte de músicos influenciados por su ritmo tropical.