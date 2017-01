Ed Sheeran rompe récord de 'streams'

CIUDAD DE MÉXICO (09/ENE/2017).- El cantautor británico, Ed Sheeran, regresa a la música con nuevos cortes promocionales "Shape of you" y "Castle on the hill" lanzados el 6 de enero, y en solo 24 horas alcanzaron 13 millones de streams, con lo que rompieron el récord que tenía la boy band británica One Direction .

truly overwhelmed with the reaction to these new songs, I've never had anything like this, thank you for all your wonderful messages x