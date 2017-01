Emma Watson sorprende en nuevo avance de ‘La Bella y la Bestia’

Se trata de un video de poco más de 30 segundos en el que además de algunas de las escenas clave de la historia de Disney , se ve a la protagonista cantando "Something There".

En el nuevo adelanto aparece Emma Watson cantando 'Something There'. TWITTER / @EmmaWatson

On March 17, experience an adventure in the great wide somewhere. #BeOurGuest pic.twitter.com/NUAUtpMfsH