Vicente Fernández Jr. y su novia, juntos en la adversidad

El cantante, empresario y actor desmiente estar alejado de sus hijos por culpa de su pareja, Kary; en entrevista comparte sus planes inmediatos

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2017).- El pasado 3 de enero una revista de espectáculos de circulación nacional informó que Vicente Fernández Jr. sufrió una parálisis facial debido a que se había peleado con sus cuatro hijos pues estos no estarían de acuerdo con la relación sentimental que tiene actualmente con Kary Ortegón, sin embargo, en entrevista, el mayor de los Fernández desmiente tal aseveración y asegura que fue una bacteria la que le ocasionó dicho problema de salud y que ahora mismo está saliendo satisfactoriamente del inconveniente.

El pasado sábado en Ciudad Granja, Vicente Jr. y una de sus hijas, Fernanda, -quien acaba de contraer nupcias- acompañaron a Kary en el primer aniversario de su centro de salud y belleza estética que lleva su mismo nombre, ahí la pareja se dio el tiempo de aclarar la situación actual de salud del también empresario.

“Fue una bacteria, no fue ni por un coraje, ni por un virus, y es porque el sistema inmunológico se ve un poco afectado o está bajo de nivel y es muy fácil detectarla, aumentando porque pasó una situación en lo particular, un cambio muy brusco de temperatura. Estaba en la Ciudad de México trabajando con Gilberto Gless y estaba prácticamente bañado en sudor, salgo de trabajar y ya para salir del escenario estaba un clima bastante extremo, estaba a menos de 10 grados y eso dio facilidad a que mi cuerpo adquiriera la bacteria”, dijo Vicente.

De hecho, en la clínica de Kary es donde está llevando su tratamiento el cantante, “mi mujer es especialista en tratamientos post quirúrgicos y post operatorios, por lo cual caí en las mejores manos”. Kary explica que le realizan una terapia oriental con piedras de ónix para estimular el músculo, un aparato ultrasonido para desinflamar el área, “además del amor y el apapacho, una muy buena alimentación, mucha vitamina B y estamos con terapias de acupuntura”.

Sobre cómo se afronta la desinformación o el chisme, Vicente Jr. asegura que la fórmula es sencilla, mostrarse tal cual es. “Enseñando la verdad, siendo como tú eres, como en realidad es tu personalidad y no se puede tapar el sol con un dedo, ustedes como medios de comunicación, comparto, aquí (en el aniversario de la clínica) está mi hija con su esposo, los otros tres no pudieron estar porque están trabajando en Costa Rica, tenían su viaje para el jueves, pero por situaciones de que un volcán aventó mucha ceniza, cancelaron los vuelos”.

El cantante comenzará de nuevo las giras en las últimas semanas de marzo, por eso ahora está entregado en su tratamiento para estar al 100 por ciento recuperado para poder cumplir sus compromisos. Las fechas serán entre Estados Unidos y México.

Emprendedora

Con el aniversario de su empresa que lleva su propio nombre, Kary adelanta que además del establecimiento en Ciudad Granja, pronto se dará pie a otras sucursales para el mes de febrero. Ortegón asegura que Vicente Jr. fue parte primordial de este sueño, pues fue él quien la impulsó, la cuida y la orienta. Con Kary colaboran casi 20 personas donde también se ofrecen servicios de coaching, nutrición y psicología.

“Este sueño surgió hace 20 años, yo tenía 16 cuando me empezó a interesar mucho las formaciones de cuerpo, empecé con medicina, estudié en Monterrey, desgraciadamente por azares del destino no terminé y me dediqué a la medicina estética. Me enfoqué en el esteticismo y facialismo, aquí en Guadalajara estuvimos ya hace seis años al servicio como clínica spa y ahora ya gracias a Dios tenemos un año con la firma Kary Ortegón, manejamos todo lo que es post quirúrgico, trabajamos de la mano con varios cirujanos muy famosos tanto en México como en Estados Unidos, vamos empezando con el rollo de la belleza y empapándonos con el salón”.