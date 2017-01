Hollywood hace escarnio de Trump

La gala de la 74 edición de los Globos de Oro se caracterizó por discursos llenos de sutileza política y palabras de hermandad

ESTADOS UNIDOS (09/ENE/2017).- Ayer, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue blanco del escarnio del comediante Jimmy Fallon durante la ceremonia de entrega de los premios Globos de Oro.

“Estos son los Globos de Oro, uno de los pocos lugares en Estados Unidos que todavía honra el voto popular”, ironizó Fallon, en referencia a que Trump tuvo tres millones de sufragios menos en el voto popular que la demócrata Hillary Clinton el 8 de noviembre.

En otro momento de su monólogo inicial, donde el teleprompter tuvo un desperfecto, Fallon comparó indirectamente a Trump con uno de los personajes de la popular serie “Juegos de Tronos”: “Mucha gente se pregunta qué habría pasado si el ‘Rey Joffrey’ hubiera vivido. Bueno, en 12 días lo sabremos”, satirizó Fallon, en alusión a la toma de posesión de Trump en Washington, que ocurrirá el próximo 20 de enero.

Fallon también ironizó sobre la presunta simpatía que Trump siente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusado de interferir en el proceso electoral presidencial de Estados Unidos para favorecer al republicano. Los votos de los ganadores, dijo Fallon, están siendo contabilizados por el bufete “Ernest and Young LLp, y por Putin”.

Quien también incendió el escenario fue Meryl Streep, actriz que recibió el premio “Cecil B. DeMille” por su trayectoria, y quien durante su discurso, pero sin mencionar el nombre del futuro presidente de Estados Unidos, hizo alusión a él: “Cuando los poderosos usan su poder para hacer bullying a los demás, perdemos todos”. Su discurso también estuvo dirigido a defender a todos los histriones extranjeros que trabajan en la industria del cine y la televisión de Estados Unidos: “Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros sólo veremos fútbol”. La actriz criticó que personajes públicos inciten a la violencia con su comportamiento o sus discursos. “La falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia”, afirmó.



Por eso, hizo hincapié en la importancia de la prensa en la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood: “Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar”, agregó.

Cabe mencionar que el tapatío, Gael García, no obtuvo su segundo Globo de Oro consecutivo por su trabajo en “Mozart in the Jungle”, pues fue vencido por Donald Glover quien protagoniza “Atlanta”.

¡CONOCE A LOS GANADORES!

• Mejor película dramática

“Moonlight”. Dirigida por Barry Jenkins, la cinta ganadora de este premio se basa en la obra “In Moonlight Black Boys Look Blue” de Tarell Alvin McCraney.

• Mejor película de comedia

“La La Land”. La séptima estatuilla de la noche para esta película musical llegó con la conquista de su séptima nominación, llevándose la noche en Beverly Hills.

• Mejor actriz de drama (Serie)

Claire Foy (‘The Crown’). Creada y escrita por Peter Morgan, se llevó uno de los galardones más codiciados de la noche por su papel como la Reina Isabel II.

• Mejor director (Film)

Damien Chazelle (‘La La Land’). Un poco nervioso, el joven director recibió su Globo de Oro. El director estuvo acompañado por los presentadores Felicity Jones y Diego Luna.

• Mejor película de animación

‘Zootopia’. La comedia de aventura producida por Walt Disney Animation se llevó este premio. Fue dirigida magistralmente por Byron Howard y Rich Moore.

• Mejor actriz de comedia (Film)

Emma Stone (‘La La Land’). Al ritmo del multipremiado musical, la actriz se alzó con uno de los siete premios de la cinta y al mismo tiempo celebró una década de actuación.

• Mejor actor de comedia (Film)

Ryan Gosling (‘La La Land’). La música deslumbró en los Golden Globes al llevarse el tercer galardón de la noche para esta cinta de la mano del talentoso actor.

• Mejor actor de drama (Film)

Casey Affleck (’Manchester by the Sea’). El hermano de Ben Affleck se alzó con el galardón por su papel protagónico en este drama en la piel de “Lee Chandler”.

OTRAS CATEGORÍAS

• Mejor actor de reparto en película de drama. El galardón fue para Aaron Taylor-Johnson por la cinta de Tom Ford, “Animales nocturnos”.

• Mejor actriz de reparto en película de drama. La ganadora fue Viola Davis por la cinta “Fences”, un proyecto dirigido por el también actor, Denzel Washington.

• Mejor actriz de reparto en serie de drama. Olivia Colman por “The Night Manager”.

• Ganador mejor actor en serie de drama. La estatuilla fue para Billy Bob Thornton por “Goliath”. Esta es la sexta vez que nominan a este actor a un Globo de Oro.

• Mejor película en lengua extranjera. El filme francés “Elle” se impuso ante “Divinas”, “Neruda”, “El Viajante” y

“Toni Erdmann”.

• Mejor actor de miniserie o tv-movie. La estatuilla fue para Tom Hiddleston por su trabajo en “The Night Manager”.

• Mejor guion original. Esta categoría fue para la favorita “La La Land” y quedó en manos de Damien Chazelle.

• Mejor canción original. Tal y como estaba cantado, el premio fue para el tema “City of Stars” de la gustada cinta “La La Land”.

• Mejor banda sonora. Justin Hurwitz se alzó con el galardón por su trabajo en “La La Land”.

• Mejor actor de reparto en serie dramática. El también músico de jazz, Hugh Laurie, cautivó por su actuación en “The Night Manager”.

• Mejor miniserie o tv-movie de drama. Por segundo año consecutivo “The People v. O.J. Simpson” se alzó con el galardón.

• Globo de Oro mejor serie de comedia/musical. El Globo de Oro fue para “Atlanta”.

• Mejor serie de drama. La producción más cara que ha hecho Netflix, “The Crown”, acabó con el reinado de “Juego de Tronos” al quedarse con el Globo de Oro.