Ed Sheeran reaparece con dos temas inéditos

El cantautor británico agasaja a sus fans con 'Castle on the hill' y 'Shape of you'

CIUDAD DE MÉXICO (07/ENE/2016).- El cantautor británico Ed Sheeran agasajó a todos sus fans en este 2017 con música nueva, "Castle on the hill" y "Shape of you", sencillos que ya están disponibles en las plataformas digitales.



Con más de 22 millones de discos vendidos en todo el mundo, el cantante ganador del Grammy y BRIT Awards ofreció este 2017 temas inéditos, que marcan su regreso a la escena luego del gran éxito conseguido con "X" (2014).



"Castle on the hill", escrita por Ed y Benny Blanco, rinde homenaje a la ciudad natal del compositor, Framingham, Suffolk, en tanto que "Shape of you", autoría también de Sheeran junto a Johnny McDaid y Steve Mac, recrea el género pop.



Ambos temas, los cuales ya cuentan con su lyric video, forman parte de la nueva producción de Ed, quien desde 2015 posee el "Título Honorario de la Universidad de Suffolk" por su Increíble Contribución a la Música, se informó en un comunicado.



"Hola 2017, he estado trabajando muy duro en este material y espero que estés tan emocionado como yo. Realmente me entusiasmó la idea de presentar dos lados diferentes de mi música pero que me emocionan y apasionan por igual. Sabía que este regreso tenía que ser de esta forma... es estupendo estar de vuelta", expresó la estrella británica.