Kim Kardashian llora al recordar robo en París

CIUDAD DE MÉXICO (07/ ENE/2017).- Kim Kardashian hablará en televisión sobre el asalto que sufrió el París.

De acuerdo al portal People, en un adelanto de la próxima temporada de "Keeping Up With the Kardashians", se muestra a la socialité entre lágrimas cuando les cuenta lo sucedido a sus hermanas Khloe Kardashian y Kourtney Kardashian:"Pensé que me iban a disparar por la espalda", "No había manera de escaparme. Me afecta tanto pensar en eso" agrega Kim.

En octubre, hombres enmascarados la amarraron, amordazaron y le apuntaron a mano armada cuando se encontraba dentro de su cuarto de hotel en París, los sujetos le robaron toda su joyería y luego escaparon.

En el adelanto, también se muestra la reacción de Kim al enterarse que su esposo Kanye West lo ingresaron al Centro Médico de la UCLA por falta de sueño y agotamiento.

"No me asustes, por favor, ¿qué sucede?", dice Kim, llorando, al teléfono.

Después explica: "Creo que él realmente me necesita, debo ir a casa".