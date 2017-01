En los Globos de Oro, la casa no pierde

Los casinos dan a conocer las cintas y los actores que llevan mano en sus preferencias, siendo 'La La Land' y 'Manchester by the sea' las que llevan ventaja

ESTADOS UNIDOS (07/ENE/2017).- Las cartas están puestas sobre la mesa y el domingo se conocerá a los nuevos dueños de los Globos de Oro 2017; mientras tanto, las casas de apuestas —iapuestas.com y oddschecker.com— comienzan a dar a conocer a los favoritos de los cinéfilos, quienes han puesto su dinero a favor de las siguientes producciones y actores:

En la categoría de Mejor película de drama, dan como favorita a la cinta dirigida por Kenneth Lonergan, “Manchester by the sea”, la cual llegará a México el 20 de enero. En esta categoría la producción a la que menos favorecen las apuestas es “Hell of High Water”, de David Mackenzie.

En la división de Mejor película musical, la elegida por los apostadores es “La La Land”; a México llegará el 17 de febrero. La menos apoyada es esta clasificación es “Florence Foster Jenkins”, cinta que presenta una de las actuaciones más exquisitas de Meryl Streep.

En lo referente a Mejor actriz de drama, Natalie Portman es, sin chistar, la gran favorita. Menos favorecida en las casas de apuestas está Jessica Chastain, quien participa en el thriller policiaco, “Miss Sloane”.

En la misma división, pero de la rama masculina, el gran consentido es Casey Affleck, quien pese a tener una carrera discreta en lo que a fama se refiere —decidió cedérsela a su hermano, Ben Affleck—parte no sólo para quedarse el Globo de Oro, sino también el Oscar por su papel de fontanero en “Manchester by the sea”. En el último puesto está Viggo Mortensen por “Captain Fantastic”.

En la división de Mejor actor de comedia, iapuestas.com y oddschecker.com dan como triunfador al canadiense Ryan Gosling, quien con “La La Land”, arrasará la noche del domingo, pero también apunta a quedarse con el Oscar; menos favorecido en las apuestas está Ryan Reynolds, quien con “Deadpool” se colocó como uno de los actores más taquilleros del 2016.

Como mejor actriz de comedia Emma Stone va a la cabeza, pues su actuación en “La La Land” ha sido calificada de adorable; esta guapa pelirroja ha sido nominada a los Globos de Oro en tres ocasiones. La última en las preferencias de los jugadores es Lily Collins, quien en “Rules Don’t Apply” demostró ser más que un rostro bonito.

Finalmente en la categoría a mejor director, el que puntea las apuestas es Damien Chazelle por “La La Land”; le sigue Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea”; Barry Jenkins, “Moonlight”; Mel Gibson, “Hacksaw Ridge” (ya está en cines mexicanos) y al último Tom Ford por “Nocturnal Animals”, la cual se puede ver actualmente en cartelera nacional.