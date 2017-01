Assassin's Creed y su viaje a la gran pantalla

Conoce la historia que envuelve la nueva película con Michael Fassbender

GUADALAJARA, JALISCO (06/ENE/2016).- La franquicia de Ubisoft “Assassin's Creed” se inició en algún momento después del lanzamiento de “Prince of Persia: The Sands of Time”, otro de los videojuegos estrella del estudio. Su historia pertenecería al mismo universo del Príncipe, sin embargo, Ubisoft Montreal sabía que tenía algo más fuerte entre sus manos, fue así que nació una franquicia que hasta el momento ha entregado más de 20 juegos, historietas, novelas y libros.

Assassin's Creed fue lanzado en 2007 y desde ese año sus poderosos trailers cinematográficos parecían una ruta alternativa perfecta hacia un futuro con la franquicia sobre la gran pantalla, algo que se vio materializado hasta casi 10 años de su lanzamiento. En la primera semana de 2017 por fin podemos ver a “Assassin's Creed” en la pantalla grande bajo la dirección de Justin Kurzel y con Michael Fassbender y Marion Cotillard como protagonistas.

Con la nueva película en los cines es buen momento para dar un paso atrás hacia la historia de Assassin's Creed y ponerse al día con el relato de su creación tal y como se ha dado a la fecha. Así que checa este recorrido por los videojuegos estrenados hasta el momento y su llegada a las salas de cine:

Capturado por Abstergo y obligado a entrar en un aparato conocido como el "Animus", Desmond Miles exploró los recuerdos de su ancestro, Altaïr Ibn - La'Ahad, durante la Tercera Cruzada. Desmond entró a los recuerdos de su antepasado inmediatamente después de que este había sido degradado a ‘novicio’, habiendo roto tres reglas fundamentales de los Asesinos: Aleja tu espada de los inocentes, escóndete a plena vista, y nunca comprometas a la hermandad’, esto en su persecución del Templario Robert de Sablé. quien buscaba llevarse una de las Piezas del Edén.

El primer juego de la serie lanzado en 2007 introduce muchos conceptos fundamentales que han sobrevivido a la fecha como la noción del uso de la tecnología para conectarse con las memorias genéticas, las filosofías de la Orden de los Asesinos y de su lucha continua en contra de los Templarios, así como los Fragmentos del Edén que se convirtieron en artículos clave en la franquicia.

Estos son remanentes de la "Primera Civilización", una especie de vida altamente evolucionada que vivió en la Tierra antes de la humanidad. Su tecnología es lo suficientemente poderosa para resolver los conflictos globales pero también representan un gran peligro, lo que ha creado el punto de enfoque clave del antagonismo entre los Templarios y los Asesinos.

Aunque Altaïr logra tener éxito en su misión, a través del progreso de Desmond en los recuerdos de su antepasado Abstergo (la empresa encubridora de las actividades de los Templarios en la era moderna) logra accesar a la información que necesitaba para descubrir la localización del Fragmento del Edén en la fecha presente.

Luego de los acontecimientos del primer videojuego, Desmond Miles escapa de Abstergo ayudado por un agente encubierto dentro de la organización. En un escondite vuelve a entrar en el Animus para vivir a través de los recuerdos de otro de sus ancestros: Ezio Auditore da Firenze, un joven noble en la Florencia del siglo XV. Ubicada con el trasfondo de la casa Borgia y los Medicis, y con el creciente poder del papado, Ezio descubre un complot de los Templarios y el Papa Alejandro VI para utilizar el poder del Fragmento del Edén conocido como el Fruto.

Al igual que en el primer juego, su historia se ubicó con un trasfondo histórico verdadero y figuras históricas verídicas como Leonardo Da Vinci, Caterina Sforza, Nicolás Maquiavelo o los mismos Rodrigo Borgia y Lorenzo de Medici en una aventura ubicada en los escenarios de Florencia, Venecia, Forli, y San Gimignano, así como la villa natal de Ezio en Monteriggioni.

Al final del juego lanzado en 2009, Desmond y Ezio fueron visitados por una entidad que se llamaba a sí misma Minerva quien introdujo a los Asesinos a la verdadera historia de los Fragmentos del Edén y la Primera Civilización.

Ezio demostró ser un personaje popular en la franquicia y fue traído de regreso para dos entregas más en sucesión rápida, lo cual expandió la historia de “Assassin's Creed II”.

En Brotherhood de 2010, Desmond vuelve a entrar a los recuerdos de Ezio en su búsqueda por el Fruto del Edén. Conocemos que Cesare Borgia le arrebata el Fruto a Ezio. Con los Borgia más poderosos que nunca, se le encargó a Ezio reclutar y entrenar a un nuevo equipo de jóvenes Asesinos de las calles de Roma. Finalmente tuvo un enfrentamiento con Cesare Borgia, a quien asesinó y de quien recuperó El Fruto, mismo que escondió debajo del Coliseo, revelando su locación a Desmond y su equipo, lo que les permitió encontrarlo en el presente.

“Revelations” de 2011 retoma la historia de Desmond mientras investiga las memorias más tardías de Ezio; uniéndose con él en su vejez para un peregrinaje a Masyaf para encontrar la sede original de la Orden de los Asesinos. Ezio encuentra la biblioteca de Altaïr, pero está cerrada por cinco llaves que también son buscadas por los Templarios. Así que viaja a Constantinopla, en donde se dice que las llaves fueron escondidas por Niccolò Polo.

En el tercer capítulo de la franquicia salió en 2012 y en él vemos a Desmond revivir las memorias de un Asesino, mitad indio Mohawk, mitad inglés, llamado Ratonhnhaké, apodado Connor por su padre inglés, Haytham Kenway. Desde esta entrega la línea Kenway de los ancestros de Desmond también suministrarán los recuerdos para el siguiente juego en la serie.

En su travesía, Connor se encuentra con el tumulto de la Revolución Americana y, entre otras cosas, evitó un intento de asesinado contra la vida de George Washington. A la fecha presente, Desmond, arruinado por el extenso tiempo de actividad dentro del Animus y luchando para evitar el fin del mundo por una llamarada solar (profetizada para el 2012 desde el primer juego de la serie) es muerto cuando utiliza la tecnología percusora de la Primera Civilización para detener el apocalipsis que se acerca.

Utilizando las muestras tomadas del cuerpo de Desmond Miles, Abstergo continua investigando sus memorias genéticas; esta vez encubriéndose como una empresa de entretenimiento de realidad virtual. En el videojuego de 2013 visitamos la era dorada de la piratería en el Caribe, reviviendo las memorias de Edward Kenway, el abuelo de Connor. En el presente, los agentes de Abstergo buscan al Observatorio; una estructura percusora que opera como el Animus pero que permite que el participante vea a través de los ojos de cualquier sujeto.

Lanzada de manera concurrente con el próximo juego de la serie, “Assassin's Creed: Unity”, “Rogue” de 2014 llevó a los jugadores a los mares alrededor de América del Norte en 1758. En un rompimiento con las tradiciones de la serie el personaje central en esta entrega se reveló como un templario llamado Shay Patrick Cormac.

El primer juego de “Assassin's Creed” para la nueva generación de consolas vio la luz también en 2014. Éste llevó a los jugadores al corazón de la Revolución Francesa en Paris y siguió los pasos de Arno Dorian, cuyo padre murió a manos de Shay Patrick Cormac al final de “Assassin's Creed: Rogue”. Adoptado por una familia cuyo patriarca es un Gran Maestro de los Templarios, la inhabilidad de Arno por impedir el asesinato de su padre adoptivo lo conduce a una búsqueda que revela su linaje como Asesino, y eventualmente a su ingreso en la Hermandad.

El juego más reciente de los títulos principales a la fecha llegó en 2015. "Syndicate" introduce la idea de los protagonistas duales, permitiendo que los jugadores puedan cambiar libremente entre los gemelos Jacob y Evie Frye en el mundo industrial del Londres Victoriano. La ciudad era controlada por una pandilla llamada The Rooks. Con el industrial y Templario Crawford Starrick en la historia, los gemelos Frye son obligados a restablecer el control sobre el lugar con la ayuda de notables Victorianos como Florence Nightingale, Charles Darwin y Charles Dickens.

Un número de otros juegos tienen historias que han sido avanzadas a partir de la serie principal e introducen nuevos Asesinos por cuenta propia. Entre ellos: Assassin's Creed: Chronicles y Bloodlines.

En Assassin's Creed II: Discovery Ezio rescata a Cristóbal Colón de una trampa de los Templarios, puesta por Rodrigo Borgia y se enfrenta cara a cara con Tomás de Torquemada quien se revela como un agente Templario que está detrás de la Inquisición Española. Ezio Elige perdonar la vida de Torquemada cuando lo encontró, siguiendo así su papel dentro de la Inquisición y dejando paso a la misión de Aguilar en el futuro, personaje interpretado por Michael Fassbender en el largometraje de “Assassin's Creed.

“Assassin's Creed” ha ofrecido un terreno fértil tanto para los autores de historietas como cineastas de cortos fílmicos. De hecho, la película de Justin Kurzel no es la primera vez que la franquicia ha sido adaptada para un medio de acción en vivo. Una historia anticipada a “Assassin's Creed II” fue lanzada en YouTube en 2009. La película sigue a Giovanni Auditore, el padre de Ezio, en una investigación en torno al misterioso asesinado del Duque de Milan, Galeazo María Sforza con un formato en el que utilizaron actores filmados en sets de pantalla verde.

Así llegamos a la última entrega de la franquicia “Assassin's Creed” la cual hace menos de diez años en que se inició. El largometraje introduce a dos Asesinos principales, ambos interpretados por Michael Fassbender. El primero es un convicto a quien le perdonarán la inyección letal si promete explorar sus memorias genéticas a través del Animus. El segundo es Aguilar de Nerha, un Maestro Asesino que está resuelto a desbancar la influencia de los Templarios que están detrás de la Inquisición Española y al que conocemos cuando Cal entra en el Animus.

Los Templarios que controlan Abstergo dicen estar buscando entender a la violencia, pero en realidad ellos ven en Cal el eslabón faltante en su búsqueda por el “Artefacto”. La película juega un papel principal en el continuo desarrollo de “Assassin's Creed”. Bajo el liderazgo de Ubisoft, los eventos en la película profundizarán más la narrativa del juego acerca de las batallas entre los Templarios y los Asesinos así como los personajes principales de la Hermandad de los Asesinos.