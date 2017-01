George Michael reingresa a lista de éxitos de Reino Unido

Luego de su muerte el pasado 25 de diciembre, los fans del popero se volcaron a comprar DVD's y a descargar sus temas en línea

LONDRES, INGLATERRA (06/ENE/2016).- A menos de dos semanas de la muerte del cantante de pop George Michael, cuatro éxitos musicales de los años 1980 y 1990 reingresaron a la lista oficial de los cien temas más populares de Reino Unido.

Los fans se volcaron a comprar DVD´s y a descargar los temas 'online' de George Michael y del dueto Wham! que fueron un éxito en décadas anteriores como Last Christmas, que en 1986 se ubicó en el segundo lugar de las listas de popularidad.

En el ránking oficial de los cien sencillos más populares, el tema de Navidad (Last Christmas) se ubicó en el lugar número siete en la última semana, subiendo 16 lugares en relación con la semana anterior inmediata.

El músico británico acaecido de manera sorpresiva el 25 de diciembre, logró tras su muerte que su primer tema como solista "Careless Whisper" (1984) reingresara a las listas de popularidad en el lugar número 44.

Cuando el single fue lanzado en 1984 encabezó las listas de popularidad en Reino Unido, Japón y Australia, entre otros.

El año siguiente el tema musical se ubicó en primer lugar del Billboard de Estados Unidos.

En tanto, el tema "Faith" -que fue el primer álbum de estudio de Michael como solista- se ubicó en el lugar número 64 en la última semana, a 27 años de su lanzamiento.

En 1989 ganó como álbum del año en los premios Grammy y ha vendido más de 25 millones de copias en el mundo.

La canción "Don't let the sun go down on me" que en su momento interpretó con su amigo y músico Elton John se ubicó en el lugar 91 en la última semana.

Elton John compuso e interpretó el éxito musical en 1974, pero no fue sino hasta 1991 cuando George Michael grabó el cover en vivo con John durante la gira mundial Cover to Cover.

En ese momento, el tema original de los 1970 reconquistó las listas de popularidad en el primer lugar en ambos lados del Atlántico y volvió a posicionarse en el gusto del público de Reino Unido 25 años después.

El cantante británico falleció el pasado 25 de diciembre en su casa de la campiña inglesa, a los 53 años de edad por causas aún por confirmar.