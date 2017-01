Michael Keaton y el secreto de 'Batman'

La estrella de cine reconoce que la llegada de un nuevo director en lugar de Tim Burton y el mal guión fueron los elementos que lo alejaron de la franquicia

ESTADOS UNIDOS (04/ENE/2017).- Mucho ha pasado desde que el actor Michael Keaton decidió abandonar la franquicia de “Batman”, aunque hasta ahora las razones permanecían siendo un misterio. Fue el propio histrión quien decidió contar los motivos por los que decidió abandonar la “Baticueva” y de hecho, alejarse de las cintas protagonizados por los encapuchados.

Keaton apunta que luego de que Joel Schumacher tomó las riendas de la franquicia producida por Warner Bros, leyó el primer guion de lo que sería “Batman Forever”, y “francamente el texto era horrible”.

En una entrevista con la página de internet The Hollywood Reporter, el hombre que ayudó a pavimentar una nueva era para las películas de superhéroes explica las razones por las que consideró que era prudente dejar al personaje que le estaba dando tanta popularidad luego de haberlo encarnado en dos ocasiones por las calles de Ciudad Gótica, ambas con Tim Burton en la silla de director.

“Sabía que la película no iba a funcionar desde que Schumacher expuso su opinión de las dos anteriores y dijo que ‘¿por qué todo debe de ser tan oscuro?’ ”, apunta Michael, quien a pesar de este mal final, se muestra agradecido con la posibilidad de haberle dado vida a un personaje tan famoso. “No me sentía cómodo con el giro que iba a dar la franquicia, creía que era la mejor elección en ese momento, y a la distancia, lo fue”.

Keaton fue el Caballero de la Noche en las cintas “Batman” (1989) y “Batman Regresa” (1992).

Liberado y orgulloso

Luego de que sus bonos se fueran al cielo gracias a la película de “Birdman” en 2015, el actor se ha mostrado más abierto a hablar de su pasado (algo que no solía hacer anteriormente). Y una de las franquicias de las que se siente más orgulloso es precisamente la de “Batman”. Incluso recuerda emocionado lo que sintió cuando le fue ofrecido el papel, a finales de los años ochenta.

“Era enorme. Quiero decir, ¿qué actor no va a querer ser ‘Batman’? ¡Se sentía extraordinario!”, reconoció en un encuentro con la prensa durante la promoción de “Birdman”, y agregó que “es mucho más que una película taquillera. Lo que hizo Tim Burton fue poner las bases para que las cintas de héroes de cómics se abordaran de forma diferente. Comenzó en 1989 con lo que vemos hoy, en cierto modo, sus películas fueron pioneras”.

Rechazó hacer “Lost”

Michael Keaton reveló que tuvo una oferta para participar en la exitosa serie de “Lost” (2004-2010), pero al final no lo hizo. “En un principio me llamaron para el episodio de prueba, pero dije que no porque mi personaje se moría en ese mismo capítulo (risas). Luego hubo otro ofrecimiento, pero el personaje permanecería vivo lo que durara la serie, y no podía atarme a un proyecto de forma indefinida”.

La serie terminaría por ser una de las más exitosas de la década, bajo la producción de JJ Abrams, quien luego daría el salto al cine de la mano de “Star Trek” y “Star Wars”.

LO QUE DEBES SABER

Vuelve a los cómics

No como “Batman”, pero sí con un papel importante, así es como regresa Michael Keaton al mundo de los héroes. El actor encarnará a “El Buitre”, uno de los villanos clásicos de “El Hombre Araña” en la película “Spider-Man: Homecoming”. El largometraje se estrena en julio de 2017.