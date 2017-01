10 personajes a seguir en 2017

La lucha por el rating en la televisión y sistemas de streaming se verá enfrentada por una serie de personalidades cautivantes que buscan atrapar a las audiencias

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- Algunos son reyes, otra es una joven testaruda que vive en Ciudad Esmeralda; y uno más es el cerebro detrás de uno de los más elaborados esquemas Ponzi (inversiones fraudulentas en el modelo de pirámide). Así son ellos, los personajes que marcarán el 2017 y que protagonizan las series más esperadas del año. Y es que este 2017 llega recargado con guiones atractivos, personajes cautivantes y repartos de alto nivel.

¡CONÓCELOS!

Leo Sbaraglia como Natalio Arenas en “El Hipnotizador”

Natalio Arenas navega entre la fantasía y la realidad usando su don para hipnotizar. Mientras busca desesperadamente una vida nueva, su pasado sigue persiguiéndolo, lo que lo lleva la recurrir a la hipnosis para revelar los secretos de quien se cruza en su camino. Disfrútalo por HBO.

Robert De Niro como Bernie Madoff en “Wizard of Lies”

El ganador de dos Premios Oscar Robert De Niro es Bernie Madoff, el cerebro detrás de uno de los más elaborados esquemas Ponzi (inversiones fraudulentas en el modelo de pirámide) de la historia. Responsable por pérdidas para los inversores calculadas en alrededor de 18 mil millones de dólares, que causaron problemas devastadores; este “chico propaganda”, de la grave crisis económica con efecto dominó de fines de los 2000, fue condenado a 150 años de prisión. Disfrútalo por HBO.

Bae Doona como Sun en “Sense 8”

Sun es originaria de Seúl, Corea del Sur; trabaja como Directora Financiera aunque su pasión y talento son las artes marciales. Hija de un hombre de negocios coreano, también conocida por su éxito creciente en el submundo del kickboxing. Por culpa de su hermano se ve metida en una red de fraudes y por lo cual sacrifica su vida para salvar a su familia. El giro en su vida lo podremos ver a partir del 5 de mayo cuando llegue a Netflix la segunda temporada de “Sense 8”.

Adria Arjona como Dorothy Gale en “Emerald City”

La NBC inicia el año con el estreno de “Emerald City”, en la que presenta la vida de Dorothy Gale es una testaruda joven de 20 años que es transportada a otro mundo junto a Toto, su perro policía. Así es como llegan al mundo de Oz, un místico mundo donde existe una gran guerra por gobernar el territorio.

Kit Harington como Jon Snow en “Game of Thrones”

Como el recién ungido Rey del Norte, Jon Snow tiene mucho que demostrar en la próxima temporada al luchar por la redención e impedir el dominio total de los Caminantes Blancos. ¿Podrá Jon Snow defender el legado de los Stark de todos los enemigos que están a su puerta? Disfrútalo por HBO.

Julia Louis-Dreyfus como Selina Meyer en “Veep”

En 2016 Julia Louis-Dreyfus festejó el quinto Emmy consecutivo por su interpretación de Selina Meyer, por lo tanto, no hay duda que en 2017 habrá otro excelente desempeño en una destacada temporada más. Selina aún luchará por recuperar el poder que se había esforzado tanto para conquistar. Disfrútala por HBO.

Justin Theroux como Kevin Garvey en “The Leftovers”

Kevin Garvey se dedica a mantener la paz en una ciudad oprimida por la ansiedad y por el caos después de un éxodo inesperado. En la tercera y muy esperada temporada final de la serie, Garvey dará un rumbo sorprendente a los acontecimientos con el objetivo de presentar las respuestas que todos buscan. Disfrútalo por HBO.

Reese Witherspoon como Madeline Mackenzie en “Big Little Lies”

La ganadora del Oscar Reese Witherspoon interpreta a Madeline Mackenzie, aparentemente una madre perfecta de tiempo completo en la idílica ciudad costera de Monterrey, en California. Pero Madeline no es exactamente así. Poco piadosa y competitiva, no va descansar hasta conquistar su espacio y asumir el liderazgo del grupo. Disfrútalo por HBO.

Finn Jones como Danny Rand en “Iron Fist”

El 17 de marzo, Netflix complacerá una vez más a los fans de la franquicia Marvel con el debut de “Iron Fist”. Interpretado por Finn Jones, Danny Rand es un joven que pierde a toda su familia en un accidente y que adquiere sus poderes en una ciudad tibetana. Su camino se acabará cruzando en “The Defenders” con Jessica Jones, Daredevil y Luke Cage, además de con Sigourney Weaver, que interpretará a la villana.

James Franco como Vincent y Frankie Martino en “The Deuce”

James Franco interpreta a los dos protagonistas, los hermanos gemelos Vincent y Frankie Martino en la nueva serie original de HBO ambientada en la famosa época de crecimiento y legalización de la industria pornográfica en los años 70, en Nueva York. Los hermanos Martino eran miembros de la industria del entretenimiento para adultos que ganaron notoriedad.