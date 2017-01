Ser una 'cougar' en la era del meme

Jennifer Lopez volvió a demostrar que la edad no importa cuando hablamos de amor; aunque los internautas parecen no estar dispuestos a vivir este romance de una forma tranquila

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- Dicen que para el amor la edad es sólo un número y eso lo sabe muy bien la cantante, productora, bailarina y actriz Jennifer Lopez, de 47 años, quien pese a la serie de críticas que la persiguen decidió entablar y hacer pública su relación con el rapero Drake, a quien le lleva 17 años.

Y es precisamente esta diferencia de edad la que ha desatado una serie de memes en la que le hacen burla a la pareja, pues ponen fotos comparativas en las que se puede observar a una Jennifer de 17 años a lado de la imagen de un ultrasonido con lo que se supone es el embrión del músico.

¿Gracioso? Depende de quien lo vea, lo que sí es un hecho es que la guapa intérprete de “On the floor” hace caso omiso a los memes y se encuentra disfrutando de su nuevo romance, por el cual el pasado 31 de diciembre canceló un concierto que ofrecería en Miami —fue sustituida por Nicki Minaj—, y donde cobraría un millón de dólares… Eso, sin duda, se llama amor. De hecho, se han vuelto tan inseparables que ahora este par se deja fotografiar de la mano, besándose y acompañándose en todo momento.

La historia de Lopez no es el único caso en el que una famosa madurita decide salir con un galán diez años o más menor que ella, recordemos a Eva Mendes, Sandra Bullock, Cameron Diaz o Demi Moore. De hecho, ésta última es quien se encargó de poner de moda que las mujeres de Hollywood sostuvieran romances con hombres más jóvenes; recordemos que la ex de Bruce Willis estuvo casada con Ashton Kutcher durante seis años. La actriz era quince años mayor que él, pero esto no fue ningún impedimento para su romance. Al final, el matrimonio terminó por una infidelidad del actor.

La sociedad arquea la ceja

Pese a que los hombres suelen andar con mujeres más jóvenes y ello se ve como todo un triunfo, cuando es a la inversa y ella es la mayor, la sociedad suele arquear la ceja en señal de desapruebo; incluso, ha inventado términos despectivos contra ellas como asaltacunas (cougar) o para ellos toy boy (chico juguete).

Al respecto, la socióloga Estela Orendain señala: “Estas relaciones siguen estando mal vistas socialmente. Se acepta mucho más que el hombre sea mayor que la mujer; sin embargo, hoy en día está menos penalizado que hace unos años”.

¿Qué es lo que cambió? Según Clara Cortina, profesora del departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, “la mujer ahora ocupa una posición social diferente con respecto a unas décadas atrás. Hoy en día es más independiente social y económicamente. Actualmente, las mujeres disponen de más libertad para tomar decisiones. El criterio para iniciar una relación puede que sea el de la atracción por una persona con la que se disfruta. Y a ver qué pasa, pues no hay metas a las que llegar”.

Otro factor que explica que aumenten las parejas en las que ella es mayor que él es, a juicio de la catedrática, que “ahora la sociedad acepta, en general, a parejas de muchos tipos: parejas en las que cada uno vive en su casa, parejas que deciden no tener hijos… Así que, al romperse esa norma única, se relaja la presión sobre las relaciones que antiguamente no eran convencionales”.

A manera de conclusión Cortina agrega que es evidente que todas las parejas corren el riesgo de enfrentarse a dificultades o crisis a lo largo de su relación; “sin embargo, en estos casos, la clave para las parejas en las que la mujer es la mayor reside en que disfruten de un buen acoplamiento y tengan caracteres compatibles, valores similares y un proyecto común”; además, advierte, “tendrán que ser fuertes, para no dejarse llevar por el qué dirán y demostrar que el amor no tiene edad”.

OTROS CASOS

Se divirtieron

Cameron Diaz, quien ahora tiene 43 años, también formó parte de este controvertido grupo de mujeres que les gusta divertirse con jóvenes, ya que tuvo un romance de más de tres años con Justin Timberlake, a quien le lleva ocho años de diferencia.

Su amor sí se consagró

La actriz Eva Mendes, quien ahora cuenta con 42 años, entró al club de las mujeres mayores que tienen parejas más jóvenes que ellas, cuando empezó a salir con el actor Ryan Gosling, quien tiene 35 años y con quien ya tuvo un hijo.