Woddy Harrelson se podría unir a spin off de 'Han Solo'

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- Apenas se acaba de estrenar “Rogue One: Una historia de Star Wars” y Lucasfilm ya está pensado muy en el futuro y no, no precisamente en el “Episodio VII” que llega a finales de este año sino en una nueva “Historia de Star Wars”, se trata del spin off centrado en Han Solo y que tiene a Alden Ehrenreich como protagonista.

Ahora tenemos que Woody Harrelson podría unirse a la película y lo haría con un papel importante dentro de la trama. Según el portal especializado Variety, el papel que interpretaría el actor sería el del mentor del joven contrabandista, papel que desarrolló de manera similar en la franquicia de “Los Juegos del Hambre”.

De ser así, el actor se uniría a Ehrenreich, Emilia Clarke y Donald Glover, quien interpretará a una versión joven de Lando Calrissian. La película será dirigida por Phil Lord y Chris Miller, responsables de “La gran aventura LEGO” y “Comando Especial”.

La historia se situará muchos años antes de “Star Wars: Una nueva esperanza” y de “Rogue One, una historia de Star Wars”. La trama se situará en la relación de Han Solo con Chewbacca y sus inicios dentro del contrabando galáctico. Posiblemente veamos cómo es que Solo gana el Halcón Milenario a Lando y sus trabajos para Jabba the Hutt.

Además, recientemente se dio a conocer que la película podría cambiar su fecha de estreno originalmente establecida para el 25 de mayo de 2018, fecha que coincide con el 41 aniversario de “Star Wars: Una Nueva Esperanza”. Sin embargo, el sitio Making Star Wars asegura que el spin off cambiará de fecha al 13 de diciembre, continuando así los éxitos que Disney y Lucasfilm han logrado en este mes de 2015 y 2016 con “El Despertar de la Fuerza” y “Rogue One”, respectivamente.

Así, Disney libra el paso para que “Avengers: Infinity War” y “Ant-Man and the Wasp” se estrenen cómodamente en mayo y julio de 2018, sin embargo, se arriesgaría en la taquilla decembrina de ese año ya que tan sólo una semana de la rumorada fecha de estreno, el 21 de diciembre, llegará “Avatar 2”, secuela de la película de James Cameron estrenada en 2009 y que permanece como la segunda película más taquillera de la historia.

Ahora sólo falta la confirmación por parte de Disney y Lucasfilm sobre la llegada de Woody Harrelson al reparto y la fecha de estreno definitiva del spin off.

