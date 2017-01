Ben Affleck podría dejar la dirección de 'The Batman'

El actor asegura que no hay nada establecido para realizar la película

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- Desde el estreno de 'Batman vs Superman: El origen de la justicia”, se dio a conocer que el actor Ben Affleck sería el encargado de dirigir, escribir y protagonizar la nueva película en solitario del murciélago de Gotham City.

Sin embargo, Affleck reveló en una entrevista para The Guardian, que su participación detrás de las cámaras de la película no estaba completamente asegurada. Dio a conocer que aún no hay un guión listo para la película hasta el momento titulada “The Batman” y aseguró que no seguiría adelante con el proyecto si no hay algo que le parezca grandioso.

“No es algo establecido y no hay un guión. Si no encuentro algo que me resulte realmente grandioso, no lo haré”, declaró.

En meses pasados, el actor señaló que ya contaba con un primer guión para la película, pero indicó que no estaba realmente satisfecho con la historia que estaba contando ya que cuenta con altos estándares para continuar con la franquicia de DC y Warner Bros.

Junto con Affleck, Geoff Johns se encuentra entre los créditos para realizar el guion. Se trata de la nueva cabeza creativa de DC Films, división de Warner Bros. creada luego de que “Batman vs Superman: El origen de la Justicia” no funcionara tan bien entre la prensa y dividiera tantas opiniones entre sus fans.

Johns es el encargado de darle forma a este universo y participará en la escritura de los guiones de “Mujer Maravilla”, “Aquaman” y “Shazam!”, dejando de lado “Liga de la Justicia” que tiene a Zack Snyder y Chris Terrio como guionistas.

Por el momento se sabe que la segunda parte de “Liga de la Justicia” retrasó su estreno para dar lugar al estreno de “The Batman”, misma que según el mismo Affleck comenzaría su producción en primavera de este año para poder llegar a las pantallas de cine en 2018.

Mientras tanto, el Universo Extendido de DC en el cine continuará con su historia en junio de este año con “Mujer Maravilla” y en noviembre con el lanzamiento de la primera parte de “Liga de la Justicia”.

EL INFORMADOR / JONATHAN ALCARAZ