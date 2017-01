¡Disfruta sólo de los sonidos rudos!

El Foro Independencia llega este 2017 con puros conciertos cargados de energía donde el punk y el rock destacan

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- Si lo tuyo no es precisamente acudir a conciertos de pop y banda, y te encanta hacer headbanging, definitivamente lo tuyo es acudir a la oferta musical que tiene preparado el Foro Independencia —Epigmenio González número 66—, el cual abre su oferta este 7 de enero con el concierto de los “Garigoles”; así que si te quedaste con ganas de más Posadas, habrá regalos, piñatas, futbolito y tostadas de mole. La entrada tiene un costo de 80 pesos, mujeres 2 x 1 y es un show para todas las edades. El ingreso al recinto será a partir de las 20:00 hrs.

La joya de la corona

La nueva joya de la Corona de la disquera Epitaph, “Joyce Manor”, llegará a Guadalajara por primera vez el próximo viernes 20 de enero, al Foro Independencia, para presentar su más reciente producción “Cody” la cual fue lanzada en octubre del 2016.

Joyce Manor se formó en el 2008 en Torrance, California y desde sus inicios demostraron que iban por todo y por ello fueron fichados en primer lugar con Asian Man Records, para posteriormente pasar a las filas de Epitaph.

Con un sonido que va desde el Punk-Rock al Indie Rock, Joyce Manor se ha colocado en el gusto de las nuevas generaciones, agotando la gran mayoría de sus presentaciones en Estados Unidos.



Con cuatro discos de estudio, Joyce Manor espera cautivar al público mexicano en sus dos únicos shows (CDMX y GDL). Para el show en Guadalajara, Joyce Manor estarán acompañados de AURUM y NEVADO.

Precio: 200 pesos.

Pura energía

El próximo Domingo 15 de Enero, la agrupación de Hardcore de Pomona, California, formada en el 2007 “XIBALBA”, pisará el Foro Independencia. La agrupación musicalmente se caracteriza por manejar un sonido enfocado al Hardcore, con mucha influencia del Death y Doom Metal, por lo cual podemos esperar un concierto lleno de energía.

En cuanto a sus letras, XIBALBA maneja una gran carga política en sus canciones, en las cuales hacen referencia a las situaciones que viven los inmigrantes en Estados Unidos. Para este show estarán acompañados por Greg Bennick, activista, escritor y vocalista de la agrupación de hardcore-straightedge Trial, quien estará dando una charla sobre la situación actual entre los Latinos y el Mundo en general, en la era Trump.

Precio: 80 pesos.

Puro hardcore

MADBALL, una de las agrupaciones más importantes del Hardcore a nivel mundial, pisará por primera vez la ciudad de Guadalajara el próximo domingo 22 de enero, en el Foro Independencia.

Formada en 1988, MADBALL inició como un proyecto paralelo a Agnostic Front, pero fue tanto su impacto entre el público que ya se han convertido en una de las agrupaciones más longevas y con mayor relevancia del NYHC.

MADBALL está Integrado por Freddy Cricien (voz), Hoya Roc (bajo), Mitts (guitarra) y Mike Justian (batería); cuentan con ocho discos de estudio: Set It Off (1994), Demonstrating My Style (1996), Look My Way (1998), Hold It Down (2000), Legacy (2005), Infiltrate the System (2007), Empire (2010) y Hardcore Lives (2014). Para este show MADBALL estará acompañado de: Día de Cambio, Senda de Honor, Doble D, Propia Actitud y OMEGA.

Precio: 400 pesos.