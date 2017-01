Fallas arruinan actuación de Mariah Carey en Times Square

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (01/ENE/2017).- Aparentes fallas técnicas y una actitud inusual para una estrella internacional, arruinaron la actuación de la cantante Mariah Carey en los festejos del Año Nuevo en la plaza de Times Square de Nueva York. Carey aparentemente no podía escuchar mediante las bocinas del escenario, por lo que a menudo dejó de cantar, lo que reveló que al menos en dos canciones ella sólo estaba fingiendo su actuación y moviendo los labios sobre una pista grabada. Durante la canción "Emotions" (Emociones), Carey pareció además incapaz de alcanzar las notas o de recordar la letra, en tanto que en "We Belong Together" (Nos pertenecemos) simplemente dejó de mover los labios. "No estamos saltando algunas partes vocales, pero es lo que hay. Dejemos que el público cante", declaró. La cantante incluso pareció perder las ganas de seguir la coreografía de sus canciones. Sus bailarines, mientras tanto, intentaban mantener su rutina. Al final de su actuación, Carey lamentó: "no está mejorando para nada". Asimismo, antes de despedirse, agregó: "eso fue (...) asombroso". Ocurrido durante una transmisión en vivo vista por millones de personas en todo el mundo, el episodio constituyó una inusual crisis para una estrella internacional que ha sido nominada en 34 ocasiones para los premios Grammy, de los que ha ganado cinco. Tras su actuación, Carey escribió en su cuenta de Twitter un dicho estadounidense que incluye la palabra "mierda", y que significa "las cosas malas suceden". Añadió: "tengan un feliz y saludable año nuevo. Brindo por ser parte de más noticias en 2017".

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr