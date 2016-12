Miles piden que George Michael reciba título de 'Sir'

La petición se ha hecho en línea y ha sido firmada por más de 18 mil personas

LONDRES, INGLATERRA (30/DIC/2016).- Una petición en línea firmada por más de 18 mil personas pide que el ícono del pop, George Michael, reciba el título póstumo de "Sir".



El diario sensacionalista The Sun señaló que en tres días se han recopilado 18 mil firmas en apoyo a que se le reconozca como Sir a George Michael.



Sin embargo, el sistema de condecoraciones (Honours System) no permite otorgar títulos póstumos.



"George Michael merece un título de caballero póstumo por sus contribuciones a la música y su apoyo a muchas organizaciones caritativas que generosamente apoyó a lo largo de su vida", señala la petición online.



El músico de Careless Whisper y Faith falleció inesperadamente el día de Navidad a la edad de 53 años por causas aún por confirmar.



El talentoso artista "tocó muchas vidas" y fue un gran embajador con sus generosas contribuciones a organizaciones para el cáncer como Macmillan Cancer Support, o de apoyo a niños como Children in Need.



"Estas son unas pocas causas que han salido a la luz tras su muerte. Era también un devoto defensor de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales)", señala la petición.



En el pasado, las peticiones para otorgar el título de Sir a futbolistas que ya perecieron han sido negadas, pero el parlamento concedió la necesidad de evaluar el sistema de otorgamiento de condecoraciones.



El título de caballero ha sido concedido por la Reina Isabel II a músicos como Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger, Bono y Bob Geldof, entre otros.



El músico de origen griego que nació con el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de cien millones de álbumes en su carrera musical que duró casi cuarenta años.