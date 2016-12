Silvia Olmedo de aleja de la gente tóxica

En su libro 'Detox emocional' aporta las herramientas para sacar de tu vida la toxicidad emocional

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2016).- En la vida cotidiana la convivencia es necesaria y sustancial para el desarrollo de cualquier persona, pero como todo, hay con quienes la relación puede volverse caótica, desgastante y asfixiante, se trata de lidiar con personas tóxicas. Silvia Olmedo presenta en su nuevo libro, “Detox emocional” (Planeta), una suerte de manual y guía para saber cómo trabajar con estas personas, alejarnos de ellas en la medida de lo posible, pero también buscar solución al conflicto, pues varias de ellas son nuestra propia familia o compañeros de trabajo.

Decidir hacer este libro fue para Silvia una petición que le hizo mucha gente que le escribió a través de Facebook. “Tengo casi millón y medio de seguidores y me llegan muchas preguntas de ellos. La gran mayoría tenían el gran problema de haber dejado entrar a su vida personal la toxicidad emocional de una manera brutal. Entonces, me dije que por aquí hay algo, todo mundo pensando positivo, pero la realidad es que no es una cuestión de pensar en positivo, porque a veces te quedas demasiado desprotegido y la gente te puede hacer daño”.

Silvia profundizó en el tema de la toxicidad emocional y se dio cuenta de que las personas necesitaban una especie de lentes para detectar que era lo tóxico y a partir de ahí se cuidaran de ello. “No nos preocupamos de que hay gente que de manera gradual y sin darnos cuenta, puede acabar con nosotros emocionalmente. Hay gente que hasta se vuelve una droga de manera emocional, o sea, que no te hace ningún bien, pero es horrible, acabas siendo un adicto”.

¿Y cómo lidiar con los familiares tóxicos? Silvia destaca que con los integrantes de una familia se tiene que resolver la situación emocional porque son compañeros de toda la vida, en especial si se trata de padres o hermanos.

“Nuestros papás son los que más nos aman probablemente, muchos tienen una manera de querernos errónea o tienen unas expectativas irreales que nos hacen sentarnos en ellas que en nuestra propia realidad. Si vienes de una familia conservadora, tu madre querrá que te cases y tengas hijos y seas un padre feliz, pero si no lo cumples y es una madre tóxica, pensarás toda la vida que le fallaste”.

Estar en un ambiente así ocasiona que aprendas mecánicamente los patrones y repitas los hábitos en tu propio entorno. “El libro puede ayudarte, incluso a darte cuenta de que tú también puedes ser una persona muy tóxica y que no te das cuenta. Y puedes decir, yo también hago chantaje emocional, aplico la ley del hielo y no hablo y te dejo de hablar. Entonces, este libro es sin pretensiones, no es una caja de modas. La clave es descubrir qué le estás dando a la persona tóxica, porque tú eres el que le abre una puerta”.

El libro a Silvia le hizo darse cuenta que tiene que sacar de su vida a gente que ya ha cumplido ciclos. “Ya soy consciente de lo que tengo que hacer y ahora tengo que aplicar la voluntad. Ahora se tienen opciones y las tienes que diseñar en tus términos no en los de las demás personas”.

SABER MÁS

El mundo de las redes sociales

Silvia incluye un capítulo en “Detox Emocional” sobre como las redes sociales, el internet y las plataformas digitales, han venido hacer tan adictivas que incluso enganchan más que alguien que se ha convertido en un ludópata. “Es justo porque nos ha pillado en pañales, hay que ser muy conscientes de ello”.