Llegan más teleseries biográficas

La apuesta de televisoras y servicios de streaming es por vidas que dejaron huella en el ambiente artístico

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2016).- Si un producto tiene éxito en tiempos globales, la fórmula se repetirá por mucho rato. Hace más de una década se comprobó con los reality shows musicales. Bastó con que en España “Operación Triunfo” se hiciera famoso para que los formatos similares se replicarán por el mundo, por ejemplo, “American Idol”, “La Academia”, “The Voice”, “Britain’s Got Talent”, “The X Factor” y recientemente “La Apuesta”, entre muchos híbridos más.

Y parece que ahora el rey de la pantalla es el género de la bionovela, teleseries basadas en personajes famosos. Telemundo, es de alguna manera, la empresa pionera en poner de moda este formato televisivo con el estreno en 2015 de “Celia”, que honra la memoria de “La reina de la salsa”, proyecto filmado en Colombia y que dio pie a Sony, Azteca y Televisa para desarrollar las bionovelas de Joan Sebastian y Juan Gabriel, tituladas “Por siempre Joan Sebastian... El poeta del pueblo” y “Hasta que te conocí”, respectivamente.

Pero los cantantes no sólo son el foco de atención, Netflix entró al ruedo con la vida del narcotraficante Pablo Escobar en “Narcos” y Blim desarrolló como personaje central a Blue Demon en “El hombre detrás de la máscara”, la diferencia con estos proyectos es que ambas series son más ficción que realidad.

Para la actriz Jeimy Osorio, quien dio vida a Celia Cruz en la serie homónima, que las bionovelas sean una tendencia en momentos donde la televisión muta hacia otras plataformas, representa una buena oportunidad para que los actores den vida a estas figuras icónicas de la cultura popular, ya que el área de oportunidad de enfrentarse a protagónicos poderosos los catapulta al reconocimiento inmediato con el público.

“Me parece fantástico, porque muchas veces, cuando nosotros miramos a un artista que admiramos o que consideramos que es una leyenda, llegar a ese punto donde hasta los lloramos el día de su muerte, representa que ellos tuvieron una vida que merece la pena ser contada, que la gente sepa que para llegar hasta donde llegaron, tuvieron que pasar seguramente por lo mismo o por peores situaciones por las que nosotros podríamos imaginarnos”, platica en entrevista.

Asegura que las bionovelas son esa inspiración para que los que tienen sueños grandes como estos famosos busquen lograr sus objetivos. “Es una puerta que se abre para seguir contando historias diferentes de personas que nosotros conocemos y nos relacionamos. Es crear un concepto nuevo de cómo nosotros los seres humanos podemos lograr lo que queremos sin importar las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor”. Jeimy hasta antes de “Celia” sólo había tenido personajes secundarios, “La reina de la salsa” vino a darle su primera gran oportunidad como protagonista.

Jenni Rivera llegará en enero

A la actriz Luz Ramos le sucederá lo mismo que a Jeimy, su nombre será conocido cuando se estrene el domingo 15 de enero, por Univision, la teleserie ‘Su Nombre Era Dolores, la Jenn que yo conocí’, proyecto basado en el libro del mismo nombre que escribió Pete Salgado, amigo y colaborador de Jenni Rivera, y donde Ramos da vida a “La Diva de la banda”.

Luz era hasta hace poco también una actriz de reparto, de hecho participó en la serie biográfica de Juan Gabriel como una de las amigas del bar en el que se dio a conocer “El Divo de Juárez” en la frontera con Estados Unidos. Para dar vida a Jenni, Luz tuvo que aumentar 20 kilogramos, aunque su parecido es significativo con la cantante, el maquillaje y la ropa entallada que usaba la intérprete de “De contrabando” le dan el toque final a la caracterización.

El proyecto, que no fue autorizado por la familia de la estrella, consta de 26 capítulos y es una producción de BTF Media, en el elenco destacan nombre de figuras del cine y la televisión como Javier Díaz Dueñas quien será ‘Pete Salgado’; Liz Gallardo como ‘Graciela Beltrán’; María Rojo como ‘Doña Rosa’, la mamá de Jenni; Geraldine Galván como ‘Chiquis Rivera’ y otras figuras como Juan Manuel Bernal, Lumi Cavazos, Luis Felipe Tovar, Tomás Goros, Rubén Zamora, Alex Pera, Enrique Arreola, Vanessa Bauche, Ricardo Leguizamo, Regina Orozco, Juan Soler y Fernando Alonso.

Más apuestas biográficas

Carla Estrada es la encargada de producir la bionovela de la última diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, Silvia Pinal. Estrada adelantó que ya se está trabajando en el guion y que las grabaciones comenzarían en febrero del 2017 para que la teleserie de Televisa que será de 26 capítulos, esté lista a mediados de año. Aunque Fernanda Castillo aseguró que no podría darle vida a Pinal porque tiene contrato con Telemundo para “El señor de los cielos”, se volvió a especular que la actriz podría ahora dar el sí a Carla Estrada.

Los Primos Galindo, Rubén y Santiago serían los productores de la teleserie sobre la vida de Lupita D’Alessio: “La Leona Dormida”. Ernesto y Jorge, hijos de Lupita dieron a conocer que el proyecto correrá a cargo de Televisa bajo la premisa de que sea una bionovela aspiracional, pues Lupita salió adelante sola. Los hermanos D’Alessio ya contaron las anécdotas que vivieron con su madre y se tiene conocimiento que se comenzaría a rodar el próximo año, sobre el elenco aún no se tiene conocimiento, pero se había comentado que las candidatas podrían ser Kika Edgar y Lolita Cortés.

Sony y Teleset realizarán la bionovela de Paquita la del Barrio, la cual se trasmitirá por Imagen Televisión, el nuevo canal de la TV pública. La intérprete de “Rata de dos patas” ya dio su autorización para que se desarrolle la historia, pero no vendió los derechos, no tiene mucho conocimiento sobre en qué parte de su vida y carrera se abocará Sony, pero sabe que hay gente muy profesional detrás. Aún no se sabe cuál actriz podría ser Paquita, pero los nombres de los actores Lambda García y Joaquín Ferreira ya salieron a relucir como intérpretes de los hombres que formaron parte de la vida de la cantante.

En el tintero se manejan los nombres de Yuri, Chespirito y La Barbie Juárez como posibles personajes de una bionovela.