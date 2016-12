Los sonidos del año

Legado de artistas que ya no volverán y testimonios vivos de genios de la música

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2016).- Termina el año y es inevitable el recuento de los discos que mayor impacto causaron entre los escuchas. El 2016 dejó dos discos que se convirtieron en testamentos musicales, además de que volvieron al estudio de grabación artistas que habían pausa por años. El listado incluye siete discos que por su nivel de ejecución, las composiciones o la genialidad de interpretación dejaron huella en canales de videos, radiodifusoras y plataformas digitales.

“Blackstar”: David Bowie

El año 2016 abrió las vitrinas de su discografía en el mismo mes de enero, con “Blackstar”, álbum que a la postre sería el último disco del cantante británico David Bowie. Con los sencillos “Blackstar” y “Lazarus”, lanzados meses antes, los melómanos advirtieron el tono que tendría la producción número 25 del músico: brillante por su calidad, pero obscuro por sus letras, mismas que presagiaban la inminente muerte que David estaba por enfrentar. Un gesto aún mayor fue el video para “Lazarus”, que muestra al ser humano retratado en sus últimos momentos.

“You Want it Darker”: Leonard Cohen

Al igual que Bowie, el canadiense Leonard Cohen se despidió trabajando hasta los últimos momentos de su vida. “You Want it Darker” fue la placa que entregó el octubre pasado, con la canción epónima abriendo el álbum con ese timbre obscuro en la voz del autor. Por sus edades y enfermedades consabidas por ellos mismos, los discos de Bowie y Cohen fueron una especie de “canto de cisne”, purgativo para ellos al darle rienda suelta a su creatividad pese a los malestares de salud. Igualmente, Cohen practicó el budismo y la meditación, detalles que se aprecian en sus metáforas alrededor de Dios y la muerte.

“Skeleton Tree”: Nick Cave & The Bad Seeds

Decimosexta producción de Nick Cave y sus Bad Seeds, “Skeleton Tree” tiene un lugar único dentro de su discografía. Escrito y grabado bajo la influencia del luto por la muerte de su hijo, Nick Cave profundizó en las emociones expresables a través de la música y las palabras: el álbum lo inicia “Jesus Alone”, un tema que arranca con Cave hablando un monólogo poético: “You fell from the sky...” para luego cantar “With my voice I am calling you”. El lanzamiento del disco fue de la mano con el documental “One More Time with Feeling” (dir. Andrew Dominik), donde se registran esos momentos póstumos a la muerte del hijo y durante la grabación de “Skeleton Tree”.

“The Hope Six Demolition Project”: PJ Harvey

Noveno en su discografía, PJ Harvey demoró cinco años para publicar “The Hope Six Demolition Project”, el disco siguiente a su aclamado “Let England Shake”. En cuando a sus letras, en este nuevo álbum la cantante británica abrazó un tono mucho más político que en sus discos anteriores: incluso el título es una referencia a las políticas públicas de Estados Unidos y la gentrificación. La composición de las canciones coincidió con la escritura de su libro de poemas “The Hollow of the Hand”, en un amplio periodo de tres años en los que viajó por Afganistán y Kosovo.

“A Moon Shaped Pool”: Radiohead

Desde “OK Computer”, Radiohead se ha aventurado a grabar discos con los sonidos sin restricciones, siempre haciendo lo que quieren y con una sorprendente aceptación por parte de sus seguidores. No fue la excepción con “A Moon Shaped Pool”, su noveno disco de estudio en el que recopilaron viejas canciones con nuevas composiciones. Así, el quinteto combinó temas nuevos como “Burn the Witch” con “True Love Waits”, conocido desde los noventa como lado b y por sus versiones en vivo (nunca apareció en un LP), pero revisitado en una versión más electrónica.

“The Astonishing”: Dream Theater

El rock progresivo no vive sus mejores momentos desde hace ya varios años, pero por fortuna hay herederos en otros subgéneros que siguen la tradición de los discos conceptuales. Un ejemplo de ello es el álbum doble “The Astonishing”, de Dream Theater. Dividido en dos actos, la línea narrativa propone una realidad distópica y futurista, donde el control de la sociedad sucede a través de la música. Con la trama escrita por el guitarrista del grupo, John Petrucci, The Astonishing es también un largo viaje de dos horas pletóricas de música, con el virtuosismo que caracteriza a Dream Theater.

“Post Pop Depression”: Iggy Pop

Viejo lobo de mar, Iggy Pop es de esos músicos que se han codeado con nombres como David Bowie, Deborah Harry, Lou Reed y un largo etcétera. Para su creación de 2016, titulada lúdicamente como “Post Pop Depression”, el icónico cantante estadounidense escogió bien a sus colaboradores: por un lado el bajo y la guitarra de Josh Homme y Dean Fertita respectivamente, ambos de Queens of the Stone Age, además de la batería de Matt Helders. El sonido del cuarteto se complementa con sintetizadores y piano, aportados también por Homme y Fertita.