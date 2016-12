Franco Álvarez, alma llena de música

Sus canciones se ha vuelto un fenómeno en redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- Un nuevo nombre está llamando la atención entre los amantes de la música banda y el regional mexicano, Franco Alvarez. Dueño de una voz potente y llena de sentimiento, el oriundo del Estado de México convirtió uno de los momentos más complicados de su vida en inspiración pura.

Vestido con su inseparable sombrero en color negro y camisa del mismo color, Franco relata, sin perder la sonrisa, que a los 18 años una chica le rompió el corazón. Fue de ese dolor que nacieron las primeras letras de lo que después se convirtió en música. Y a esa primer canción le siguió una ola de temas que hoy conforman la baraja de presentación sobre los escenarios.

Con temas como “El que tu has esperado”, “Tu libertad”, “Mi vida yo lo siento”, el músico le canta “a todo. Le canto al desamor, al amor y a la fiesta. Canto sobre cosas que me pasaron a mí, pero también historias que me han contado y me llamaron la atención”.

En una época donde la mezcla de intérprete y compositor no es tan común, Franco explica que lo que primero llegó a su vida fue el gusto por cantar. “Lo he hecho desde que tengo 5 años, es una pasión que siempre me ha seguido, y cuando tenía 21 tomé la decisión más importante de mi vida, pues dejé la escuela (estudiaba administración) y decidí que a esto me iba a dedicar”.

Alvarez reconoce que al principio su familia se “sacó de onda”, pero con el tiempo le dieron su bendición. Además, confiar en sus instintos tuvo su premio, pues su música (que se encuentra a la venta en tiendas digitales) se ha vuelto un fenómeno en redes sociales. “Temas como ‘El que tu has esperado’ tiene más de tres millones de visitas en YouTube, y ‘Tu libertad’ ya supera el millón. Le agradezco mucho a la gente su cariño”.