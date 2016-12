A Marcello Gámiz le sonríe el éxito con ritmo sinaloense

El cantante de Sinaloa, está de manteles largo con la fama que ha tenido su sencillo 'Sonriendo me dijo adiós'

GUADALAJARA, JALISCO (28/DIC/2016).- El cantante sinaloense Marcello Gámiz está de manteles largo con el éxito que ha tenido su sencillo “Sonriendo me dijo adiós”, tanto que esto fue también el impulsor para que haya decidido firmarlo la disquera Universal Music con quien publicará su primer disco cobijado por una empresa trasnacional.

“El video lo filmamos en Guadalajara hace como tres meses, pero se atrasó un poco porque firmamos con Universal por cuestiones de que se iba a estrenar en Vevo y lo tenía que autorizar el canal para que no salieran marcas.

Con la disquera todo va muy bien, nosotros empezamos este año a trabajar en México como independientes y gracias al éxito de ‘Sonriendo me dijo adiós’ que estuvo más de 14 semanas en los primero 20 lugares, pues ya nos puso atención Universal, nos ofreció el contrato y apenas firmamos hace dos meses”.

Incluso, adelanta que ya le propusieron buscar a Kany García para que grabe un dueto con él, esto porque en este álbum “Marcello Gámiz, Soy” que se publicará en los primeros meses de 2017, incluye un cover de la puertorriqueña –“Que te vaya mal” – los otros 11 temas son inéditos y compuestos por el mismo.

“Habíamos grabado 10 temas, pero cuando firmamos con Universal, nos pidieron 12. Entonces, grabé dos más, 11 son míos y la de Kany la grabé porque a nosotros los de banda nos encasillan sólo con las de regional o las de corridos, o una que otra balada.

El estilo de Kany es diferente al mío y por eso la grabé para que la gente vea la variedad, que uno puede grabar canciones de otro género y que en banda también se puede escuchar bien”.

De hecho, el segundo sencillo, “Tu mala suerte” se dará a conocer en los primeros días de enero tanto en México como Estados Unidos, el videoclip de la canción se filmará el próximo 15 de diciembre también en Guadalajara. “Mi manager que ha trabajado con Roberto Tapia, Larry Hernández y Fidel Rueda, me dijo que un artista no puede estar completo si no se conoce en México, estamos haciendo las cosas al revés que como él las había hecho con sus otros artistas, primero me está moviendo en México y ya de aquí nos vamos para Estados Unidos”.



Marcello Gámiz tiene un corrido muy éxito que escribió hace unos años para el disco “Sencillamente original” -“Los Coroneles”- un tema que se volvió todo un clásico dentro de la música regional mexicana, pues el corrido ha sido interpretado por más de 50 artistas, entre ellos, El Komander, Jorge Santa Cruz, El Potro de Sinaloa y Los Nuevos Rebeldes, entre muchos otros.



