'Game of Thrones', la serie de televisión más 'pirateada' de 2016

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (27/DIC/2016).- La serie televisiva de fantasía épica "Game of Thrones" fue la más pirateada en 2016, según la clasificación difundida por el sitio especializado TorrentFreak.

La producción de HBO basada en las novelas de George R.R. Martin lideró por quinto año consecutivo este listado, que mide las descargas efectuadas a través de BitTorrent.

TorrentFreak destacó que el pico de usuarios que compartieron un episodio en 2016 tuvo lugar con el final de la sexta temporada de "Game of Thrones", cuando 350 mil personas tenían torrents (archivos para descargar un contenido) activos para ese último capítulo.

Completaron el podio de contenidos televisivos más pirateados en 2016 la serie sobre zombis "The Walking Dead" y el show de ciencia-ficción "Westworld" con su primera temporada.

Por detrás se situaron las producciones televisivas "The Flash", "Arrow", "The Big Bang Theory", "Vikings", "Lucifer", "Suits" y "The Grand Tour", que cerró el listado de las diez series más pirateadas.

Asimismo, TorrentFreak apuntó que los usuarios comparten archivos con cada vez más calidad, pasando de vídeos con definición de 480p a formatos de 720p o 1080p.