Los personajes de Carrie Fisher que posiblemente no recordabas

Porque la actriz no siempre perteneció a la realeza galáctica

GUADALAJARA, JALISCO (27/DIC/2016).- Carrie Fisher nos deja como parte de la realeza galáctica que ha atraído a millones de fans alrededor del mundo desde 1977, año en el que se estrenó 'Star Wars', hoy titulada también como 'Una Nueva Esperanza'. Sin embargo, la actriz no siempre fue la Princesa Leia.

Al igual que su compañero de reparto Mark Hamill o hasta el lejano Michael J. Fox, sus personajes fueron tan entrañables que muchas de sus otras participaciones pasaron casi desapercibidas. Y es que a veces resulta difícil recordar a Fisher como alguien más que no sea Leia Organa, a Hamill como otro que no sea Luke Skywalker o J. Fox como alguien que no sea Marty McFly.

Así como este síndrome del encasillamiento puede afectarle a muchos, a ellos parece no hacerlo e incluso han retomado sus papeles décadas después de haberlos interpretado por primera vez. A pesar de todo esto, también hay que dar reconocimiento a todo el trabajo realizado por cada uno de ellos, y en esta ocasión es momento justo para recordar a algunos de los personajes a los que dio vida la actriz que falleció este martes 27 de diciembre a los 60 años:

1.- “Los Hermanos Caradura” (1980): El musical dirigido por John Landis y protagonizada por John Belushi y Dan Aykroyd cuenta con una pequeña participación de Carrie Fisher como la Mujer Misteriosa.

2.- “El hombre del zapato rojo” (1985): La película de Sta Dragoti que cuenta con Tom Hanks como protagonista también tuvo la participación de la actriz en el papel de Paula.

3.- “SOS, Vecinos al ataque” (1989): Carol Paterson es el papel que la actriz desarrolla en otra película más al lado de Tom Hanks.

4.- “Cuando Harry conoció a Sally” (1989): En esta película protagonizada por Billy Cristal y Meg Ryan, la actriz Carrie Fisher realiza el papel de Marie.

5.- “Scream 3” (2000): En esta tercera película dirigida por Wes Crave, la actriz da vida a Bianca, una antigua actriz que trabajaba en los archivos de Sunrise Studios en Hollywood.

BONUS: En la televisión también pudimos verla en el quinto episodio de la quinta temporada de Smallville como Pauline Kahn, editora en jefe del Daily Planet. Además, participó en un capítulo de “30 Rock”, donde interpretó a la comediante Rosemary Howard.