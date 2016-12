Rubí 'nada más recibió regalitos, peluches', dice su padre

Crescencio Ibarra negó que su hija haya recibido regalos de un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán

LA JOYA, SAN LUIS POTOSÍ (27/DIC/2016).- Crescencio Ibarra negó que su hija Rubí haya recibido regalos de un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán por sus XV años. Dijo que el único regalo de mayor valor económico fue el auto que le dio el alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, "Layín".

En la puerta de su domicilio, el padre de la quinceañera más famosa de México dijo que también es falso que a su hija le hayan regalado una casa amueblada.

Lo anterior luego de que diversos medios informaran que uno de los hijos de "El Chapo" publicó en Twitter que su papá le mandaba un auto Jeep último modelo y que una empresa le había dado una casa nueva.

Afirmó que Rubí ha recibido el cariño de mucha gente y obsequios como peluches y otros accesorios.

Recibió un regalo envuelto en una enorme caja amarilla que llevaba un mensaje de los internos de Baja California; al lado de su esposa Ana Elda, Crescencio Ibarra pidió al portador del obsequio que lo abriera en público y dijo: "para que no haya malas interpretaciones porque mucha gente ha de decir 'esas cajas vienen llenas de dinero'".

Del paquete sacaron un peluche en color crema con un cojín bordado con el nombre de Rubí.

"Nada más recibió regalitos, peluches". Enfatizó que no recibió ni un peso, "¡nada!".

Crescencio Ibarra dijo que algunos medios de comunicación han dicho muchas cosas. "Y a mí lo que digan de mi fiesta me vale un reverendo cacahuate. A mí lo que me interesaba era que la fiesta estuviera bien, de verdad".

“Yo no estoy buscando que me hagan famoso; que quede claro, yo tengo mi trabajo y a mucha honra lo digo: yo mañana me pongo a trabajar en lo que somos".

Entre un grupo de personas que llegó para saludar a Rubí, su padre destacó que varios medios de comunicación han hecho negocio con su hija. Crescencio Ibarra dijo que con la imagen de Rubí empresas televisoras levantaron el rating, que “lo tenían por los suelos".