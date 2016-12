Sarah Michelle Gellar de luto... por Boy George

Al querer ofrecer un mensaje en Twitter para recordar a George Michael, la actriz 'metió la pata'

ESTADOS UNIDOS (27/DIC/2016).- Dice un antiguo proverbio que “más vale pasar por tonto al quedarse callado, que abrir boca para confirmarlo”. Y Sarah Michelle Gellar lo aprendió por las malas, luego de que publicó en Twitter un mensaje lamentando la muerte de George Michael, a quien confundió con el también británico Boy George.

La actriz, quien ganó fama por haber protagonizado la serie de televisión de “Buffy la cazavampiros”, escribió en su cuenta de red social Twitter un mensaje que decía “Do you really want to hurt me? I guess you do 2016- #RipoBoyGeorge I was truly one of your biggest fans”. En español esto significaría “¿De verdad quieres lastimarme? Creo que sí, 2016. #RipBoyGeorge, Yo fui una de tus fanáticas más grandes”.

El Tuit de la actriz, lejos de ser un homenaje, terminó por convertirse en burla, ya que se equivocó de “George” y de paso “mató” en las redes sociales a un artista ajeno, de quien se declaró muy fan.

Disculpas y lección

Tras la pifia, los fanáticos de George Michael y en general los usuarios de Twitter no tardaron en lanzar una avalancha de burlas e insultos contra la también estrella la saga de “Scooby Doo”, a quien no le quedó de otra más que borrar el primer mensaje y luego escribir que se sentía “tan triste por la información correcta. Descansa en paz George Michael. Gracias a todos los que me corrigieron. Es aún muy triste”.

A pesar de ofrecer disculpas, a Sarah, quien en 2017 cumplirá 40 años, le siguieron “tundiendo” con ofensas desde las redes sociales, por lo que agregó un par de tuits más sobre el asunto: “Y para que conste, sí, sé completamente la diferencia entre Boy George y George Michael. Lo escuché mal. Mis intenciones eran buenas”. Posteriormente agregó que ante todos los ataques “es por lo que usualmente no comento nada sobre asuntos públicos, pero me pareció muy triste que pasara algo así en Navidad. Lección aprendida”.

Lo que anda haciendo

Durante 2016 Sarah Michelle Gellar estuvo trabajando en lo que será la serie de televisión “Cruel Intentions”, que retomaría el mismo argumento de la película que protagonizó la propia actriz en 1999. Ahora tomaría también el rol de productora ejecutiva, además de actuar.

También estuvo trabajando en el doblaje de la serie animada “Star Wars Rebels”, donde le da voz a “Seventh Sister”.

EL DATO

¿Y qué dijo Boy George?

El cantante no se refirió en Twitter al error de Sarah Michelle Gellar, aunque sí lamentó que el fallecimiento del intérprete, además de apuntar el enorme legado que deja en el mundo de la música.