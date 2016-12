Se apaga la voz de George Michael

El intérprete británico y voz de temas legendarios como 'Careless Whisper' y 'Father Figure' muere en su residencia de Londres a los 53 años de edad

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- Voz, sensibilidad, presencia y actitud. Quizás esos son los cuatro atributos más destacados con los que George Michael conquistó los escenarios en la década de los años ochenta y que le permitieron grabar con letras de oro su nombre en el Olimpo del pop.

Hoy, el pop británico y la música en general amanece con lágrimas, luego de que el domingo por la tarde se diera a conocer que el británico, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, falleció en su residencia de Londres, a los 53 años. La encargada de dar la noticia fue su publicista, Cindi Berger, quien agregó que no había estado enfermo, aunque el manager del intérprete, Michael Loppman, dijo que la causa de muerte fue una falla cardiaca.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió en paz en su casa durante la Navidad”, anunció, al tiempo que agregó que “la familia solicita que se respete su privacidad en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios por el momento”.

La muerte de George Michael se enmarca en un año negro para la música anglosajona, que ha visto el fallecimiento de varios de sus grandes iconos, entre ellos David Bowie, Leonard Cohen y Prince.

Aunque en años recientes se había retirado del ojo público, George Michael gozaba de la fidelidad de una ámplia base de fanáticos, quienes se encargaban de llenar los conciertos que el intérprete ofrecía en el Viejo Continente y los Estados Unidos.

El romance entre el artista y sus seguidores comenzó a principios de los años ochenta, cuando George Michael y Andrew Ridgeley formaron el dueto Wham!, cuyas melodías pegajosas se convirtieron en el himno de las fiestas de esa década.

Pero el genio de George Michael daba para mucho más que formar parte de un dueto. En 1986 comenzó su camino en solitario, y no tardó en demostrar un dominio total sobre el escenario.

Los últimos años de aquella década y los primeros de los años noventa fueron testigos de cómo Michael lidiaba con el estrellato masivo y al mismo tiempo con problemas de adicciones y una doble vida, ya que mantuvo en secreto su homosexualidad hasta que en 1998, un escándalo en Beverly Hills, lo obligó a reconocer que tenía una relación con el empresario Kenny Goss.

Los escándalos personales no hicieron mella en la calidad de George sobre el escenario, quien logró impulsar proyectos discográficos que lo mantuvieron vigente, especialmente en Inglaterra. En 2014 lanzó “Symphonica”, su último disco, un testamento pop que le abre las puertas de la inmortalidad artística.

CRONOLOGÍA

> 1981

Forma el dúo pop Wham! con Andrew Ridgeley. “Fantastic” fue su primer álbum lanzado en 1983 y de inmediato se colocó en el top-10 de Reino Unido.

> 1987

Tras anunciarse en el verano de 1986 la separación de Wham!, George Michael se lanza como solista con el disco “Faith” (1987), con el cual vendió 20 millones de copias en el mundo y le permitió iniciar la gira “Faith World Tour”.

> 1984

“Careless Whisper” fue el primer sencillo que lanzó en solitario (aunque todavía formaba parte de Wham!) y logró vender seis millones de copias en todo el mundo.

> 2006

Tras 15 años lejos de los escenarios, George Michael anuncia su primera gira denominada “25 live”, la cual se extiende hasta el año 2008.

> 2011

Una neumonía lo mandó al hospital durante un mes en Austria. “Tuve suerte de poder contarlo”, dijo en su momento en rueda de prensa, donde rompió en llanto y agradeció a los médicos el haber salvado su vida.

> 2004

Este año fue la última vez que sus temas estuvieron en el “top 10” en el Reino Unido con “Flawless (Go To The City)” y “Amazing”.