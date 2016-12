Chewbacca se pone a tono y canta 'Noche de Paz'

Un ingenioso clip genera millones de reproducciones en YouTube previo a Navidad

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- Aunque desde hace varios años circula en la red un audio de Chewbacca cantando el villancico de "Noche de Paz" (Silent Night, en inglés), por estos días un video que muestra al personaje con todo el espíritu navideño logra ya casi cuatro millones de reproducciones en YouTube.

En el video publicado por el canal "How It Should Have Ended", se aprecian diversos cortes de los filmes de Star Wars donde aparece el "wookiee" con su particular sonido gutural.

La magnífica edición del video, le imprime un toque cómico y tierno a la secuencia creada por James Covenant, quien en 2013 ya había sorprendido en la red con un ejercicio similar del capitán Jean-Luc Picard, de Star Trek, cantando "Let it snow!".

La idea original de este peculiar villancico se tituló "Chewbacca Sings Silent Night" y apareció en 1999. El autor de esta primer obra fue Scott Andersen quien cuenta su historia en el sitio room34.com.