Film Radar: Cine para despedir el 2016 y recibir el 2017

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- El año ha terminado en el calendario gregoriano... y también en el cinematográfico. En Buena Vida Life & Style se han elegido 11 estrenos para decirle adiós al 2016 y arrancar triunfalmente el 2017. La cartelera de estrenos para esta temporada de vacaciones —para muchos— incluye cintas animadas, superproducciones, cine mexicano y un par de títulos que suenan poderosamente rumbo a la próxima temporada de premios.



Sing: ¡Ven y canta!

Los creadores de Mi villano favorito estrenan esta comedia musical sobre un grupo de pintorescos personajes que quieren ganar un concurso de talento vocal en un teatro a punto de desaparecer. Ya en cines



Un padre no tan padre

Comedia mexicana sobre un anciano que llega a cimbrar la vida de su familia. Protagonizada por Héctor Bonilla, Jackie Bracamontes, Benny Ibarra de Llano y Sergio Mayer Mori. Ya en cines



¿Por qué él?

Una chica reúne a su familia y a su novio por primera vez, lo que provoca que el padre enloquezca ante la idea de que su niña termine con un gañán así. Con Bryan Cranston y James Franco. Ya en cines



No es más que el fin del mundo

Un hombre viaja a la casa materna, la cual no ha visitado en más de diez años, para dar una mala noticia. Sin embargo, la dinámica familiar será el verdadero reto que deberá lidiar en este estrujante filme. 25 de diciembre



Pasajeros

Este filme es sobre una mujer y un hombre que despiertan inexplicablemente de su animación suspendida en un largo viaje espacial. Con Jennifer Lawrence y Chris Pratt. 25 de diciembre



Animales Nocturnos

Nominada al Golden Globe®, esta aplaudida película del esteta convertido en narrador Tom Ford suena fuerte rumbo al Oscar® al narrar la historia de una mujer y el tortuoso secreto que aún la vincula con su ex marido. 30 de diciembre



Hasta el último hombre

Mel Gibson dirige el que podría ser el mejor drama bélico del año, donde el actor Andrew Garfield encarna a un doctor pacifista dentro del campo de batalla de una guerra. 30 de diciembre



Bailarina

Con secuencias de danza bellamente animadas, es una cinta dulce que cuenta la historia de una niña huérfana que sueña con convertirse en estudiante de la academia de ballet más prestigiosa de París. 30 de diciembre



Max Steel

El juguete de Mattel® se convierte en estrella de su propio filme al relatar la historia de un chico que, fusionado con un alienígena, obtiene un increíble traje para realizar acciones superheroicas. 30 de diciembre



Assassin’s Creed

La aclamada franquicia de videojuegos se convierte en una superproducción protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard, en la que un ladrón revivirá, a través de un experimento. 6 de enero



Monster Trucks

Un joven descubre a una criatura alienígena habitando dentro de su camioneta, lo que hace que el vehículo logre hazañas impactantes y divertidas. 6 de enero