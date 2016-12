'Pasajeros', el Titanic del espacio

Jennifer Lawrence, Chris Pratt y Michael Sheen estrenan ‘Passengers’, en donde la química galáctica estuvo presente

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- Una nave espacial que viaja a un planeta lejano transportando miles de personas tiene una avería en una de sus cámaras de sueño. Como resultado, dos pasajeros se despiertan 90 años antes del final del viaje; así es como inicia la cinta “Passengers” —que llegó a la cartelera tapatía esta semana—, la cual es protagonizada por Jennifer Lawrence, Chris Pratt y Michael Sheen y quienes en entrevista hablan sobre la amistad que forjaron durante el rodaje así como de algunos detalles del filme: “Tengo amigos que he conocido por 15 años y no los conozco tan bien ni ellos me conocen tan bien como nosotros porque pasamos 16 horas al día juntos, todos los días”, comenta risueña Lawrence, al tiempo que comparte que Pratt prefiere “cuatro sobres de Splenda” en su latte, en vez de azúcar.

—¿Se conocían antes?

—Lawrence: ¡Ninguno!

—Sheen: Recuerdo la primera plática que tuvimos, fue sobre fantasmas.

—Lawrence: ¿En serio? ¡Estaba en una casa embrujada! El jacuzzi se prendía solo. Me despertaba y sonaba como si una nave espacial estuviera aterrizando en mi azotea.

—¿Todos los actores sueñan con estar en una película sobre el espacio exterior, vestidos con trajes espaciales y jugando sin gravedad?

—Lawrence: Si de verdad no hubiera gravedad sería increíble. La verdad es que estás en un cable, colgado de tu ropa interior con un traje espacial de 30 kilos, haciendo flotar tus brazos como si no sintieras peso. Verlo es increíble, pero hacerlo...

—Sheen: ¿Te habría gustado más hacerlo como en “Apollo 13”, subiéndose a ese avión y dejándose caer?

—Lawrence: No.

—Pratt: A mí me habría encantado.

—Sheen: ¿En serio?

—Pratt: Sería increíble.

—Sheen: Eso me asusta mucho.

—Pratt: A mí me habría encantado, lo haría sin pensarlo.

—¿Ir en un viaje de 120 años para colonizar un planeta les atrae?

—Lawrence: A mí sí, es una gran aventura. Definitivamente tiene la desventaja de que para cuando llegas ahí todos los que conoces y quieres están muertos. Si pudieras llevar algunas personas ... si pudiera llevar a Michael y Pratt, sería como “chicos, vámonos de vacaciones, no pregunten nada, van a necesitar un lavado de colon”. Y luego los metería en las cámaras de hibernación y cuando despertaran les diría: “¡estamos 200 años en el futuro!”

—Sheen: Sería interesante ver si de aquí a 200 años alguien está viendo alguna de las películas en las que actuamos los tres.

—Pratt: Pero es loco pensar que hace 200 o 300 años esa gente tuvo que tomar esa decisión. Se subieron en barcos que iban hacia el oeste a un lugar del que estaban seguros que nunca regresarían.

—Sheen: Esa idea de ser un pionero, puedo ver por qué es tan emocionante para para la gente.

—Pratt: Nos hemos quedado sin cosas por explorar físicamente en este planeta. No hay islas que queden, no hay pedazos de tierra que no hayan sido colonizados o explorados. No hay una tierra serena por ser descubierta.

—En la película hay un gran giro que hará que el público reaccione

—Lawrence: Eso es lo increíble, no queremos que la gente hable mucho de ello porque queremos que se sorprenda. Pero es un giro muy controvertido que ni siquiera hemos anunciado. Y eso es lo que me gustó más de esta película. Todos los que la vean tendrán una opinión diferente.

—¿Y cómo fue hacer la escena en el agua con burbujas?

—Lawrence: Estaba en un tanque que estaba lleno principalmente de mi orina. Lo más difícil fue ir de cabeza y no poder sacar el aire así que el agua me entró en la nariz y la tuve que tragar.

—Sheen: Es como ser torturado asfixiándote con agua.

—Lawrence: Exactamente.

—Sheen: Pero peor.

—¿Les parece refrescante hacer una película de gran presupuesto con una historia original?

—Sheen: Cada vez es más raro ver una película de esta escala a la que llegues completamente fresco. No es parte de algo que has visto antes. No es un refrito, es una historia original... Es diferente a todo lo que he visto antes. Y también es una enorme película de ciencia ficción y hay una historia íntima dentro de ella. Puedo entender por qué esta película podría fracasar fácilmente sin estas dos personas en ella.