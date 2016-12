Roger González es Johnny en 'Sing: Ven y canta'

El actor y cantante se dice identificado con su personaje Johnny (el gorila) porque ambos persiguen sueños

CIUDAD DE MÉXICO (23/DIC/2016).- El actor y cantante Roger González dijo que prestar su voz al gorila "Johnny", uno de los personajes de la cinta animada "Sing: ¡Ven y canta!", ha sido muy significativo, porque "es emotiva y brinda un mensaje sobre cómo perseguir los sueños sin rendirse nunca y vencer los miedos en la vida".



En entrevista, el actor que también es conductor del programa de radio "Wake up", que se transmite por el 104.9 de FM, destacó que cada personaje de la cinta tiene un temor por vencer.



"En el caso de 'Johnny' proviene de una familia de gangsters que se dedican a robar bancos, pero él quiere cumplir su sueño de ser cantante y estar en un escenario, entonces se enfrenta a la disyuntiva de hacerle caso a su familia o cumplir sus sueños", declaró González.



Señaló que la cinta tiene un mensaje muy bonito para toda la familia además de ser divertida, señaló González, quien precisó que se identifica con "Johnny" porque "también estoy en la búsqueda de cumplir sueños y desde chico me gusta el escenario".



Acotó que siempre soñó hacer teatro, cine, televisión y ha tenido "la fortuna" de que sus padres lo apoyen y "me encantaría que todos los papás apoyen a sus hijos para que cumplan lo que les apasione".



Otra razón por la que González disfruta de hacer el personaje de "Johnny" es porque interpreta temas del cantante británico Sam Smith. "Él es mi favorito", además el personaje toca el piano y así, hay muchas similitudes entre él y yo, lo que hace que sea uno de los personajes más bonitos que me hayan ofrecido".



"Sing: ¡Ven y canta!" se estrenó en salas cinematográficas el pasado 21 de diciembre y cuenta con las voces en español de Benny Ibarra, Ashley y Hanna (Ha*Ash), así como de Rubén Cerda.