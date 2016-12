Villancicos para escuchar en Navidad

Cantantes de diversos estilos y generaciones han grabado discos dedicados a esta época

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- A pocos días de llegar la Nochebuena, al espíritu navideño hay que nutrirlo con música y villancicos, cantos clásicos de Navidad y que año con año se renuevan en voces de nuevos artistas o en versiones de músicos con mayor trayectoria. En México y el mundo muchos son los cantantes que en esta época publican discos ad hoc con la temporada.

Hace unos días las cantantes Laura Pausini y Kilye Minogue lanzaron sus álbumes navideños; la primera con el nombre de “Laura Navidad”, y la segunda, con el título de “Kylie Christmas (Snow Queen Edition)”, pero no fueron las únicas, en nuestro país, el trío Pandora presentó “Navidad con Pandora”, para unirse a la celebración.

A continuación, una lista de los discos de Navidad que no pueden faltar para tu colección y para estas fiestas:

• “Laura Navidad”

La italiana muy mexicana Laura Pausini acaba de estrenar su álbum decembrino “Laura Navidad” donde presume su potente voz y su sensibilidad como intérprete en un disco que se adereza de una gran orquesta. Laura incluye melodías como “Feliz Navidad”, “Va a nevar” y “Adeste Fideles”, también hay canciones en inglés.

• “Kylie Christmas (Snow Queen Edition)”

Este disco es una compilación de las canciones navideñas que Kylie grabó de 2015 a la fecha. La reina del electropop ofrece los villancicos en una versión fresca y dinámica. La cantante ha ido subiendo material inédito a su cuenta de YouTube interactuando con su público y ofreciendo dinámicas muy interesantes del valor de hacer un disco navideño.

• “Navidades Soleadas de Ayer y Hoy”

Para quienes deseen disfrutar la Navidad pero con la frescura del Sol y la playa, la banda Lost Acapulco tiene el mejor disco veraniego en invierno: “Navidades Soleadas de Ayer y Hoy”, el cual editó en 2006 y donde hay temas clásicos con la chispa del sabor, por ejemplo, “Mi Burrito Sabanero”, “Blanca Navidad” y “Campanas de Belén”, entre otras.

• “Christmas in the Heart”

El genio y recién ganador del Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, también es un enamorado de la Navidad. En 2009 lanzó el disco “Christmas in the Heart” donde hay canciones como “Here Comes Santa Claus” y “Winter Wonderland”, su voz rasposa se acompaña de la cálida música navideña.

• “Christmas”

El cantante canadiense Michael Bublé en 2011 también lanzó su disco de Navidad, el cual se vendió como pan caliente. En él incluye una colaboración con Thalía en el tema “Feliz Navidad” que es cantando en spanglish por ambos.

• “Merry Christmas”

La Navidad contemporánea no se puede entender sin Mariah Carey; en 1994, cuando publicó este disco, la cantante dotó al género de los villancicos con un toque peculiar de sensualidad y la picardía del R&B y el godspell, estilos donde ella se desenvuelve como una reina.

• “A Jolly Christmas from Frank Sinatra”

Publicado en 1957, el disco es un clásico de los amantes de la buena música y del legado que dejó el gran cantante Frank Sinatra. A 60 años de la salida del disco, éste sigue vendiéndose como nuevo en la temporada decembrina, se pueden escuchar canciones como: “Jingle Bells”, “The Christmas Song” y “The First Noel”, entre varias más.

• “Eterna Navidad”

Un disco clásico de Navidad en México es el que grabaron los intérpretes del pop de los años ochenta como Pandora, Daniela Romo, Tatiana, Yuri y Denise de Kalafe, entre muchos otros. El álbum tiene 30 años de existencia y sigue siendo uno de los consentidos.

• “Navidades: Luis Miguel”

En 2006 el máximo intérprete de México, Luis Miguel, decidió sacar un disco de villancicos a ritmo de bigband. Editado por Warner Music, “El Sol” hizo propio el tema “Santa Claus llegó a la ciudad”.