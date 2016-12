Paloma del Río vive una 'Navidad Mexicana'

La cantante tapatía presenta un álbum que mezcla lo ranchero con villancicos

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- La cantante tapatía Paloma del Río desde hace varios años había estado planeando un disco navideño, pero fue hasta este momento que tuvo la oportunidad de darlo a conocer: “Navidad Mexicana”; álbum que está disponible en todas las plataformas digitales y también de manera física.

El álbum producido por ella misma tiene esencia ranchera, pero se complementan de otras armonías y estilo musicales ad hoc con la temporada decembrina. “Este tipo de discos como ‘Navidad Mexicana’, no caducan, año tras año se va a estar vendiéndose”, comentó la cantante. En el material se incluyen canciones como “Peces en el río”, “El niño del tambor”, “Rodolfo el reno”, “Navidad”, “Reyes Magos”, “Año Viejo” y “Pedimento de Posada”, esta última porque se dio cuenta que cuando se trata de cantar las estrofas de pedir posada, a todos se les olvida la letra y qué turno les toca.

“Este es un proyecto maravilloso, que tengo años planeándolo y hoy, como todos los sueños, es una realidad. Es un disco hecho con mucho amor dedicado a mi hija, no es 100% mariachi, pero trae vihuela, guitarra, guitarrón, clarinete, arpa y percusiones. Son las típicas canciones que siempre escuchamos en una posada, pero quisimos meter bajo la dirección de Pancho Aguilar, los temas ‘Arrullo’ y ‘Caminata’ como nuevos, que no son muy escuchados, pero que valen la pena”.

El disco también está disponible en Estados Unidos, Paloma tiene público por allá donde su música es muy bien recibida, señala que los paisanos que viven allá están ávidos de escuchar la música mexicana.

Paloma inscribirá este disco y otro que ya está preparando para que compitan por el Grammy, asegura que es una pena que la categoría se haya declarado desierta cuando es un género con mucha vida, donde subraya, “nunca pasará de moda”, desde su trinchera seguirá honrando al género como hasta ahora lo ha hecho.

“La música mexicana es nuestra herencia, nuestra tradición, llegó para quedarse y no debemos perder eso. Bendito sea Dios siempre hay trabajo aquí en la República y en Estados Unidos, no me he topado aún con nadie que me diga que no le guste el mariachi”.

Entre los planes próximos de Paloma está el espectáculo “Ojos Tapatíos” donde ella y otras tres cantantes: Lupita Jiménez, Dulce María Castro y Esther María Buenrostro comparten el escenario para ofrecer lo mejor del repertorio ranchero y el folclor mexicano. “Somos calidad de exportación, hay mucho talento tapatío”. En televisión Paloma del Río sigue trabajando en los programas turísticos de Nadim Ali Modad y en C7 con “Noches jaliscienses”.