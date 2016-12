Héctor Osobampo apuesta por la música

El intérprete sinaloense tiene la esperanza de poder grabar su primer disco durante el año que está por comenzar

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- Después de que se convirtiera en el ganador del reality show musical “La Apuesta”, Héctor Osobampo, pupilo de David Bisbal, tiene muy claro el camino que quiere seguir de ahora en adelante: desarrollarse en la música no sólo como cantante, también como productor, para en un futuro realizar sus propios discos.

El joven de 18 años regresó a su natal Sinaloa para compartir las fechas navideñas con sus familiares, amigos y fans. Sin embargo, pronto se pondrá a trabajar para lo que viene de la mano con Bisbal, con la intención de armar un repertorio y que pronto pueda convertirse en un show.

Parte del premio, además de los 100 mil pesos que se ganó, es que le darán el seguimiento a su carrera que apenas va comenzando. Espera que su primer disco llegue en 2017 y que éste sea de baladas románticas y pop.

“La final fue algo muy padre, el compartir el escenario con grandes talentos que son mis compañeros —Iván y Giovanni— y la experiencia en vivo con toda la gente de México y otros países ha sido muy padre. Uno tenía que salir victorioso y ese fui yo, realmente en un reality musical no había ganado un género pop, siempre era el regional, pero se notó mucho el apoyo de la gente, de los fans de David y aquí estamos como ganadores absolutos”.

El consejo que le dio David Bisbal es que con este triunfo, “La Apuesta” sólo es parte de su currículo, que esto no le asegura una carrera. “Me dijo que lo que importa es salir del programa, disfrutar el momento del triunfo y ver qué es lo que viene, hacer un plan de trabajo y sostenerse, en la música, la clave del éxito es mantenerse”.

Con la música en la sangre

Desde pequeño Héctor comenzó a manifestar sus inquietudes musicales, toda su familia se dedica a esta carrera, de hecho su tía Analí Gerardo participó en el Festival OTI de la Canción. “Siempre me visualicé como un artista, a lo seis gané un concurso de canto en mi ciudad, jugué 10 años futbol, hice como una pausa en la música y hasta los 14 entré a un grupo musical de mi mamá trabajando como percusionista y a los 16 mi mamá me pidió que cantara con ella, me solté y aprendí muchas cosas, hice casting en ‘La Voz’ pero no quedé y me llegó la oportunidad en ‘La Apuesta’ y ahora estoy muy seguro de que esto es lo que quiero para toda la vida”.

Héctor comparte que aunque la televisión ya no es tan popular como antes debido al internet, ésta sigue siendo una plataforma importante para que los nuevos valores se den a conocer, aunque sabe que las redes sociales también son fundamentales.