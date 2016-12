Damayanti Quintanar, actriz todo terreno

La histriona participa en diversos proyectos sin tener exclusividad con nadie

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- La televisión y el cine en México viven nuevos aires, mismos que llevan a Damayanti Quintanar a conseguir sus objetivos. Como actriz independiente puede estar en una televisora, productora o estudio de cine diferente, sin tener que ser exclusiva de nadie, sin embargo, ve interesante que sus compañeros que sí estaban bajo esa condiciones laborales ahora tengan la oportunidad de estar en cualquier pantalla.

Damayanti recién terminó la serie “Hasta que te conocí” donde da vida a la hermana de Juan Gabriel. Además, la serie “El Vato” —donde participa— puede verse en Netflix. En el nuevo canal Imagen es parte de la teleserie “Perseguidos”. A lo anterior se suma su trabajo en la puesta en escena “El juego que todos jugamos”, que se realiza en el Teatro SOGEM de la Ciudad de México.

“Que hoy en día haya series en Imagen, en Blim, en Claro video, en Azteca y en Televisa es más competencia para que entonces todos tratemos de hacer un producto mucho mejor para mostrar y eso nos hace crecer a todos como industria”, apunta Quintanar, en charla con este medio.

Para 2017, la actriz quién ganó fama con la primera temporada de la serie “Mujeres Asesinas”, alista el estreno de la cinta “El que busca encuentra”, de la productora All About Media, creadores de “Treintona, soltera y fantástica” y “Los Inquilinos” –que aún no se estrena–.

La cinta, que es dirigida por Pitipol Ibarra, llegará a la parrilla cinematográfica tentativamente el 27 de enero y en el elenco también participan Ana Brenda Contreras, Claudio Lafarga, Luis Arrieta, Ianis Guerrero, Andrés Montiel, Natasha Dupeyrón y Esmeralda Pimentel.

“Yo salgo de la mejor amiga del personaje de Claudio Lafarga, es la típica amiga de todos los niños, en el caso de Ana Brenda ella tiene dos mejores amigas y con Lafarga los amigos somos Martín Altomaro y yo. Y en la película siento algo más que amistad por él. Es una comedia romántica y creo que a la gente le va a gustar mucho”.