''Estamos trabajando con cautela y mucho amor'' señala el músico sobre lo que pasa con Caifanes y en su carrera solista

CIUDAD DE MÉXICO (21/DIC/2016).- El músico Alfonso André disfruta su etapa solista, que lo ha llevado a hacer mancuerna con el escritor Juan Villoro en un espectáculo, mientras que con Caifanes ya planea un disco inédito.



En entrevista, el baterista señaló que se encuentra feliz con los resultados que ha tenido en esta nueva etapa. "Me divierto mucho en esta nueva faceta que inicio después de tantos años y que ha sido refrescante", dijo el cantautor, quien ya cuenta con dos discos titulados "Mar rojo" y "Cerro del aire".



"Me la estoy pasando bien y le daré continuidad a este trabajo en solitario, con el que espero pronto presentar un tercer disco, porque las ideas para hacerlo ya son muchas", apuntó el músico, al reiterar que no está en sus planes dejar Caifanes.



"Estoy muy bien, un proyecto no interfiere con el otro, además de que son diferentes cosas las que hago", explicó André, quien hace unos días cerró sus actividades de este 2016 para tomar unas vacaciones en familia, luego de un año de intensas presentaciones.



Será en enero cuando retome sus conciertos tanto como solista como con Caifanes, banda con la que ya prepara un disco con temas inéditos, que ni ellos mismos saben que tanto podría pasar.



"Queremos meternos de lleno para hacer una nueva producción, que de hecho ya estamos trabajando en varias ideas desde hace tiempo", dijo.



"Nosotros estamos trabajando y tratando de darle forma a este nuevo material, aunque desconocemos lo que pueda pasar o si habrá comparaciones con los éxitos que ya tenemos como Caifanes", explicó.



"Estamos trabajando con cautela y mucho amor", comentó el músico, quien disfruta al máximo lo que pasa con Caifanes y con su carrera solista, la cual también podrá disfrutarse a través de una serie para la que ha sido invitado.



"Me pidieron un tema para ilustrar musicalmente una serie de televisión", dijo André, quien no dio más detalles, aunque sin duda, reconoció que le encantaría que sus temas fueran parte de la banda sonora de alguna cinta.



Mientras tanto, otra forma que ha encontrado para acercar su trabajo a nuevos públicos, es a través de un espectáculo en el que musicaliza cuentos del escritor Juan Villoro de su texto "Tiempo transcurrido: Crónicas imaginarias".



"Son cuentos que tienen que ver mucho con lo que pasaba en la Ciudad de México del 1968 a 1985, seleccionamos varios de estos textos y llevamos el espectáculo por varias plazas del país", comentó.



Señaló que han logrado hacer una gran mancuerna con Villoro, además de que los resultados han sido buenos, "Juan nunca lee al mismo ritmo, así que también es un reto musicalizar".