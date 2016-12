Los dueños del 'playlist'

El rapero Drake se convirtió en uno de los preferidos entre los melómanos digitales

GUADALAJARA, JALISCO (21/DIC/2016).- ¿Vender o ser escuchado? La industria musical sigue cambiando y aunque la radio se mantiene como un formato para medir la popularidad de un artista, la venta de discos tanto en físico como en digital sigue marcando triunfos importantes en las trayectorias; sin embargo, 2016 se caracterizó por el impacto que los cantantes tienen a través del streaming consagrándolos como los más mediáticos y escuchados con cifras más exactas de cuántos escuchas tienen mes con mes.

El rey de Spotify

Drake fue sin duda el triunfador absoluto en plataformas de streaming como Spotify, que a lo largo de 2016 se consagró como el artista más escuchado, por segundo año consecutivo, en la red al sumar 4.7 billones de reproducciones, superando notablemente el 1.8 billón que registró en 2015. De acuerdo con las estadísticas de Spotify, Drake también es el más escuchado al tener más de 8.7 billones de reproducciones o “stream” desde el lanzamiento de esta red social en 2008.

Los más escuchados

No sólo Drake lidera la popularidad, búsquedas y reproducciones de Spotify, artistas como Justin Bieber, Rihanna, Twenty One Pilots y Kanye West integran el top-ten. En el terreno femenino, Rihanna se alza como la reina absoluta con 2.5 billones de reproducciones superando a Sia, Ariana Grande, Adele y Fifth Harmony.

Canciones

Una cosa es ser de los artistas más escuchados y otra lograr que una sola canción sea la que acapara la atención y Drake vuelve al primer lugar luego de que “One dance” sea considerada la canción más escuchada de 2016 —en Spotify— con 970 millones de “streams”. Le siguen temas como “I Took A Pill in Ibiza” de Mike Posner, “Don’t Let Me Down” de The Chainsmokers, “Work” de Rihanna y “Cheap Thrills” de Sia.

Ventas reales

México es un país en el que los fans optan por comprar discos íntegros, tanto en digital como en físico y este año los álbumes más vendidos fueron los de Juan Gabriel con “Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes”, José María Napoleón con “Vive”, Panteón Rococó con “XX Años (En Vivo)”; Sasha, Benny y Erik con “Entre amigos”, La Sonora Santanera con “La Sonora Santanera en su 60 aniversario”, Juan Gabriel con “Los Dúo 2”, La Única Internacional Sonora Santanera con “Sinfónico”, “Suicide Squad: The Album”, Juan Gabriel con “Los Dúo” y Magneto & Mercurio con su producción “Live”.

Los más escuchados en México por Spotify

México también tiene su conteo y Maluma registra más de siete millones 466 mil oyentes mensualmente, La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga le sigue con dos millones 387 mil, Coldplay con 25 millones 847 mil, Justin Bieber con 22 millones 925 mil, Juan Gabriel registra dos millones 328 mil, Drake con 36 millones 118 mil, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho con un millón 653 mil oyentes mensuales, Alejandro Fernández con tres millones 744 mil, J Balvin con nueve millones 867 mil y Enrique Iglesias con 11 millones 459 mil.

PREFERENCIAS

Lo más escuchado en nuestro país

• One Dance (feat. WizKid and Kyla) – Drake

• Borro Cassette – Maluma

• I Took A Pill in Ibiza – Seeb Remix – Mike Posner

• Middle – DJ Snake

• Duele el corazón – Enrique Iglesias

LA CREMA Y NATA

Los más vendidos en México

• Justin Bieber: El álbum “Purpose” logró en México el Disco de Diamante, Disco de Platino y Disco de Oro por registrar más de 390 mil copias certificadas por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Amprofon).

• Maluma: Durante su visita a México a mediados de 2016, Maluma recibió Disco de Oro por más de 30 mil copias de su disco “Pretty boy, Dirty boy” de Sony Music México, además de lograr más de 60 mil unidades descargadas y ser el artista con más reproducciones en streaming con más de 50 millones de oyentes.

• Pepe Aguilar: El cantante y productor mexicano Pepe Aguilar retornó a las listas de popularidad y ventas con “No lo había dicho”, su vigésima sexta producción y ser reconocido con un Disco de Oro por más de 30 mil copias vendidas.

• Magneto y Mercurio: El álbum “Magneto Mercurio Live” también alcanzó Disco de Oro con un recopilado en concierto de sus canciones más emblemáticas de los años 80 y 90 y vender más de 30 mil copias en México.

• Mario Bautista: Su álbum debut dejó buen sabor de boca a Mario Bautista al recibir el Disco de Oro por más de 30 mil copias vendidas con su producción “Aquí estoy”.