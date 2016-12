María León dejará Playa Limbo

La cantante se enfocará en su participación en la serie musical 'Guerra de ídolos'

CIUDAD DE MÉXICO (20/DIC/2016).- La intérprete María León dejará de formar parte de la agrupación Playa Limbo para enfocarse en su participación en "Guerra de ídolos", la primera serie musical para Telemundo.

De acuerdo a un comunicado, María León explicó que durante todos los años que estuvo en la banda pudo coordinar casi todas sus actividades paralelas. Con sus amigos y compañeros llevó su música a lugares que siempre imaginaron.

"Hace unos meses llegó la oportunidad de protagonizar la primera serie musical para Telemundo, un gran reto actoral para mí. Una oportunidad para seguir aprendiendo y continuar de la mano con la música cantando y componiendo algunos temas para la serie".

Detalló que por la responsabilidad y los tiempos que requiere este proyecto le resulta imposible continuar al lado de sus compañeros.

"Habitar en Playa Limbo me ha llenado de satisfacciones, de aprendizajes, de ilusiones, me ha llevado a lugares increíbles y a conocer personas que me han llenado de amor. Me ha dado vida y siempre voy a estar infinitamente agradecida y orgullosa de que sea parte de mi historia".

También consideró que después de tantos años de esfuerzo y recorrer múltiples caminos, el grupo no debe detenerse y tiene que seguir acompañando a los fans, creando y contando historias.

"Desde lo más profundo de mi corazón les deseo lo mejor, sé que van a seguir escribiendo el soundtrack de la vida de muchas personas, porque son grandes músicos, talentosos, imparables. Cuentan con mi eterno apoyo y cariño porque los quiero mucho y porque pase lo que pase siempre van a ser mi familia".

Mientras sus compañeros le desean éxito: "En septiembre María nos comunicó que empezaba un proyecto que la obligaba a dejar el grupo. Nosotros, después de unos meses de pensarlo, hemos decidido continuar con nuestra carrera siempre desando suerte a la que es nuestra amiga y que ha sido nuestra compañera por tantos años. La música y los recuerdos nos mantendrán unidos".

Playa Limbo surgió hace 11 años con Ángel, Servando, Jorge y María, quienes han tenido una carrera llena de éxitos, con cuatro discos editados. Su más reciente producción fue "De días y de noches".

Ángel, Jorge y Servando seguirán con Playa Limbo, lanzando un nuevo álbum en 2017.