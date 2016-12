Bertha sazona el desprecio y gana con talento

La ganadora de la segunda edición de 'MasterChef México' habla de sus orígenes y comparte su futuro

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2016).- Es hija de campesinos y lo presume con orgullo. Bertha López Garrido es la ganadora de la segunda edición de “MasterChef México” y aunque la fama le ha llegado de golpe, esta mujer originaria de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, no piensa en cómo aprovechar la atención de los reflectores para beneficio propio al asegurar en entrevista que sus prioridades se enfocarán en ayudar a su familia y empoderar a la mujer a través de la cocina tradicional.

“Siempre había creído en este tipo de concursos, no me equivoqué; es un equipo que hace realidad los sueños. Cuando vi la primera edición observé a la Hermana Flor como una representante poblana y eso me emocionaba, pensaba que me gustaría cocinar ahí pero lo veía muy lejano. Nunca pensé siquiera pasar del casting, pero con lucha y constancia avancé, no puedo creer que sea la ganadora”. El mixiote con el que Bertha López (de 33 años) sorprendió al jurado en la final del concurso es tan solo una pequeña parte del talento que la poblana tiene en las cacerolas, pues a lo largo de la emisión demostró que no contar con estudios profesionales de cocina no es determinante para saborear el éxito y que pese a la críticas que recibió por ser trabajadora doméstica; ahora, es considerada un ejemplo a seguir, algo que agradece y piensa impulsar a través de un restaurante en el que la herencia familiar y amor por México sean los ingredientes principales de su menú.

“Siempre he querido poner a México en alto por sus ingredientes, soy hija de campesinos y me da orgullo. Crecí entre el maíz; soy hija del maíz y esa era mi oportunidad. Es emocionante escuchar a mujeres que dicen que soy un ejemplo, una motivación. Todo lo que hagas tienes que hacerlo con alegría y así lo hacía como trabajadora doméstica, es un trabajo digno, la comida que me llevo a la boca me la gano con mi trabajo. Tengo el compromiso de seguir motivando a las mujeres que no tienen estudios”, explica Bertha al confesar las dificultades que enfrentó al tener solamente la primaria y después concluir en su adultez la secundaria y preparatoria abierta, de donde egresó como técnica agropecuaria.



Aunque no tiene claro en qué momento emprenderá su propio negocio, Bertha adelanta que sí aceptará la beca otorgada por TV Azteca y MasterChef para estudiar en España en 2017. Además, prefiere hacer caso omiso a los comentarios negativos sobre el veredicto final de los jueces: Adrián Herrera, Benito Molina y Betty Vázquez, a quienes agradece la confianza y correcciones recomendadas a su peculiar estilo de cocinar y sobre todo que le brindaron seguridad para no dejarse intimidar ante otros competidores con más experiencia profesional.

“Al inicio tomé las críticas con tristeza, después me enfoqué en lo bueno, trate de hacerme fuerte. Sé muy bien el tipo de persona que soy, cada persona tiene derecho a opinar, tú no decides que dicen de ti. Estoy tranquila, me gusta que me respeten y yo respeto. Trabajar con los tres jueces fue un placer, ellos son apasionados, al principio tenía un poco más de miedo del chef Adrián pero al conocerlo tuve un cariño muy especial, le encantaba mi sazón”.

Crecimiento culinario

Sobre cómo manejó el estrés la cocinera frente a sus rivales de final: Maru Rule (Oaxaca) y Melissa Morelos (Guadalajara), comenta que la mayor tensión la vivió en las diversas eliminatorias; al descubrir otro tipo de cocinas, técnicas e ingredientes como el calamar, pero principalmente, al tener a su cargo a un equipo en los retos de campo y saber que debía preparar platillos con límite de tiempo.

“Fue bastante difícil todo, trabajar contra reloj cuando yo estaba acostumbrada a cocinar con toda la tranquilidad en casa. Uno de los retos más difíciles fue cuando fui capitán; fue demasiado, llegar a la final también pero cocinar con el calamar fue otra cosa fuerte. Siempre cociné con el amor y respeto que le tengo a la cocina mexicana y eso lo reflejé en los platos y los chefs lo supieron ver”.