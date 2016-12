Jacqueline rompe con el molde

“Un padre no tan padre” se adentra en el encuentro y desencuentro de dos generaciones muy diferentes

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2016).- La visión que cada persona tiene del mundo y de quienes lo habitan es muy distinta a la del prójimo. “Don Servando” (Héctor Bonilla) es un nombre que casi llega a las nueve décadas y es estricto, gruñón, de buen corazón, pero no muestra sus sentimientos con facilidad, pero sobre todo, muy prejuicioso. Y ser una persona tan poco amigable lo llevó a vivir en la completa soledad, en un asilo, hasta que se quedó sin fondos para seguir pagando su estadía en ese lugar y su hijo menor “Fran” (Benny Ibarra) tiene que llevarlo a vivir a su casa.

Esa es la premisa de “Un padre no tan padre”, filme que llega con 680 copias y que se estrena en la pantalla de nuestra ciudad este 25 de diciembre. También es la ópera prima del director mexicano Raúl Martínez, quien acompañado por la actriz tapatía Jacqueline Bracamontes, comparte que lo que busca con su filme es que cualquier persona puede ser “Don Servando”, porque todos tenemos prejuicios sobre estilos de vida, maneras de ser y de pensar, la diversidad del amor y las decisiones que cada quien pueda tomar sin lo prestablecido en los cánones de nuestra sociedad mexicana.

“Este es un doble aprendizaje, todos tenemos algo de él. En el guion íbamos todos agregando cosas de nuestros papás y nuestros abuelos, de algún conocido o incluso de nosotros mismos y todos hemos sido así en algún momento”, apunta el realizador.

Al momento de salir del asilo, “Don Servando” se da cuenta que el mundo es diferente, que un sacerdote jesuita puede convivir en armonía con una pareja homosexual, que las mujeres son dueñas de su libertad, que un padre y un hijo se pueden demostrar afecto y que lo que más detestas lo sueles tener en casa. Con un guion de Alberto Bremer, Raúl Martínez no busca educar ni llevar al público un mensaje en particular, pero sí destacar que todos podemos ser o hemos tenido un poco de “Don Servando”.

“Con ‘Bill’ y ‘Memo’ (Arturo Barba y Eduardo Tanus) —pareja en la cinta— no queríamos caer en el cliché, podíamos hacerlo con otros personajes, porque teníamos que mostrar a seres reales que chocaran con ‘Don Servando’ pero por las razones indicadas”.

Ciertamente las comedias mexicanas tienen público cautivo en los últimos años, pero muchas de ellas caen en los estereotipos, Raúl prefirió no enterarse del trabajo que hacen los demás directores. “A mí no me gusta etiquetar el cine como mexicano, desde luego que hay muchas cintas y muchos géneros, pero siempre he tenido claro que historias quiero seguir”.



Una mujer dueña de su “Alma”

Jacky es una admiradora del cine familiar, sus proyectos a raíz de su matrimonio y sus tres hijas van encaminados a este público, pero en “Un padre no tan padre” se presentan modelos de familias diferentes a los convencionales o las que “deberían ser los correctos”. Ella es “Alma” quien tiene 15 años de vivir en unión libre con “Fran” es la madrastra de “René” (Sergio Mayer Mori). Ha decidido no tener hijos, trabajar en su cafetería en San Miguel de Allende y compartir una casa con siete personas más, de diferente nacionalidades y con distintas metas en la vida.

“Me siento muy afortunada de ser parte de este proyecto porque películas como estas son un garbanzo de a libra, no hay muchos guiones como este, y desde que me lo dieron a leer, me enamoré del personaje porque aunque yo no soy tan hippie, ni vivo en San Miguel de Allende, tiene toques míos. ‘Alma’ es muy conciliadora y quiere llevar la fiesta en paz con todo el mundo, así soy yo, hasta que llega el suegro a inventarle cosas y eso no está tan padre, pero esto fue una fortuna, una oportunidad muy linda”.

Con la agenda llena

Jacqueline es una actriz que se inició en la televisión y es parte de la generación de histriones que han podido incursionar en el cine o las series de televisión sin ser estereotipados. “Yo soy gente de televisión de toda la vida, desde el año 2000 y que se abran oportunidades de poder trabajar en cine es maravilloso. Hoy también ya podemos trabajar en una televisora o en otra, el secreto para esta apertura es sólo hacer un buen trabajo, donde te pares hacerlo lo mejor posible”.

En abril del 2017 Jacquie publicará su autobiografía “La pasarela de mi vida” a través de la editorial Penguin Random House. “Estoy muy emocionada, es un recuento de la historia de mi vida, desde que tengo uso de razón, desde que soy niña, de dónde vengo, quién es mi familia, las experiencias buenas y malas que me han pasado en la vida, para todo ese público que quiera saber de mí, ahí va estar, soy un libro abierto”.

EL DATO

Al natural

Cuando Jacky filmó la cinta, en enero del 2016, estaba embarazada de su tercera hija “Renata”. La actriz y conductora que es muy glamorosa, también sacrificó el maquillaje y los excelsos vestidos, pero explica que tampoco es que vivía así todo el tiempo. “No porque trabaje en telenovelas quiero salir en perfecta y la pestaña postiza, ‘Alma’, desde que la lees sabes que es una persona sencilla y que no va a tomar tres horas para arreglarse, mientras más cómoda mejor. Personajes así faltan más así en la televisión, muy naturales”.