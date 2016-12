Sylvester Stallone rechaza puesto en el gobierno de Trump

El político le ofrece trabajar dentro de la agencia de National Endowment of Arts (NEA)

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2016).- Sylvester Stallone dijo sentirse halagado de ser considerado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar un puesto en su gobierno; aunque declaró que no aceptaría el nombramiento.

En entrevista con la revista People Stallone comentó que a pesar de que se sintió halagado por la propuesta, no cree ser el mejor candidato para ocupar un puesto dentro de la agencia de National Endowment of Arts (NEA), y no lo tomaría. El actor también dijo que podría servir mejor a la nueva administración del país trabajando para apoyar a los veteranos de guerra.

La NEA es una agencia gubernamental independiente que es responsable de otorgar subsidios y apoyar a las organizaciones que promueven y crean proyectos artísticos para las comunidades.

Aunque el actor de la saga de Rocky no se considera seguidor del partido republicano, en el pasado ha apoyado a candidatos de este partido.

En los inicios del año declaró para la revista Variety que no obstante el fuerte carácter del magnate norteamericano no estaba seguro de estuviera preparado para manejar la responsabilidad de la presidencia del país.