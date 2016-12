El 'reality show asesino', ¿es sólo un rumor?

El empresario que promueve los 'Juegos del hambre' rusos insiste en el proyecto en entrevistas para medios internacionales

GUADALAJARA, JALISCO (18/DIC/2016).- Un reality show tan extremo que están comparándolo con la saga “Los Juegos del Hambre”, en el que un asesinato sería un probable fin para los concursantes. De acuerdo con una compañía de televisión de Rusia, así será el espectáculo que presentará en 2017.

La historia ha sido replicada por varios medios de comunicación y en los grupos de redes sociales en los que hablan sobre el tema hay consultas e información real de gente que quiere anotarse al macabro show televisivo, llamado “Game 2: Winter” (“Juego 2: Invierno”). Y los medios de comunicación más serios intentan descartarlo como un rumor de internet o confirmarlo.

Este domingo al menos dos medios de comunicación publicaron sendas entrevistas con el empresario señalado como responsable y creador del proyecto televisivo, Evgueni Pyatkovski.

En las conversaciones con el sitio Verne, del periódico español El País, y la web RT, un canal ruso que se publica en español, el magnate insiste en que el proyecto es real y está en marcha, aunque se niega a precisar detalles sobre algunos datos clave; por ejemplo, si ya hay permisos para grabarlo en los terrenos escogidos o acuerdos de transmisión internacional. Sí afirma, en cambio, que tienen solicitudes de inscripción incluso de mexicanos.

El sitio web en donde está la información del proyecto y los medios que han tenido mayor acceso a los datos, como el diario The Siberian Times, subrayan que se tratará de un reality show que se transmitirá en vivo en forma permanente durante nueve meses.

Treinta participantes tendrán que sobrevivir en un terreno de 900 hectáreas en la taiga de Siberia hasta a 40 grados bajo cero. Se les permitirá transportar hasta cien kilos de material, podrán usar un cuchillo y recibirán entrenamiento de parte de ex agentes de fuerzas especiales rusas. Estarán expuestos no sólo al frío extremo, sino también a la falta de alimento y agua y la presencia de animales peligrosos. No habrá personal de grabación en el sitio, sino dos mil cámaras fijas en sitios estratégicos.

Y entonces entra la parte controvertida, pues, según algunos medios, la publicidad original del programa anunciaba que los participantes firmarán un documento legal para declarar que son conscientes de que podrían sufrir daño físico, como mutilaciones, violaciones o la muerte.

The Siberian Times asegura que el multimillonario Pyatkovsky, creador del concepto, afirmó que la producción rechazará cualquier reclamo de los participantes incluso en caso de muerte o violación: “No tendremos nada que ver con esto. Quedará explicado en un documento que cada participante firmará antes de comenzar el espectáculo”.

Esa última parte, sin embargo, está acompañada de la advertencia de que las leyes rusas sancionan como delito cualquiera de estas conductas. Pyatkovsky confirma esta idea en las entrevistas con Verne y RT.

En cualquier caso, en el sitio web oficial del programa la parte de las reglas es la única sin acceso hasta ahora a los internautas.

Entre la polémica y la publicidad, hay una enorme expectación en torno al programa; los medios reportan que hay centenares de aspirantes y uno de los productores afirma que buscan una audiencia potencial de hasta dos mil millones de personas en siete idiomas. ¿La clave? Un premio cifrado en 100 millones de rublos o, lo que es lo mismo, 33 millones de pesos.

Los 30 participantes serán elegidos mediante concurso… o podrán comprar su inscripción con un pago que ronda los 3.3 millones de pesos. Y si de hecho sufren una lesión podrán presionar un botón de alarma para que los rescaten; la ayuda tardará en llegar unos 30 minutos y quedarán fuera del concurso.

El reloj con la cuenta regresiva en el sitio web oficial permite saber que el programa comenzaría el 1 de julio próximo.