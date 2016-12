¿Qué hacer del 17 al 22 de diciembre?

• El Ballet Estatal de Rusia Mari El presentará El Cascanueces en una gran función, que revitaliza la gran aventura de Clara junto a su valiente Cascanueces • Sueño Mágico cumple cinco años y viste con alrededor de ocho millones de luces a la Mansión Clover Lawn • Santa Claus, el musical es un espectáculo navideño, en el que se enaltecen los valores humanos y se explican los elementos que se utilizan cada Navidad • La Gala Navideña de Mariachi Sinfónico es un espectáculo con el Mariachi Internacional Guadalajara, el mariachi Los Reyes de México, la Camerata Filarmónica de Guadalajara y el Coro IMA

Sueño Mágico



Cumple cinco años y viste con alrededor de ocho millones de luces a la Mansión Clover Lawn, donde te puedes tomar una foto con Santa Claus al final del recorrido por esta hermosa casa. También hay juegos mecánicos, talleres, espectáculos infantiles, área gastronómica, un nacimiento monumental y un sinfín de personajes para tomarse fotos, eventos especiales y mucho más.



Mansión Clover Lawn en Av. La Paz 1811.

Permanecerá hasta el 8 de enero de 2017.

D-J 18:00 a 23:00 hrs. V-S 18:00 a 24:00 hrs.

$150 general.



Santa Claus, el musical



Es un espectáculo navideño, en el que se enaltecen los valores humanos y se explican los elementos que se utilizan cada Navidad. Las familias conocerán el verdadero significado de la Navidad acompañadas por la Señora Claus, los señores Frosty, Rodolfo y otros personajes maravillosos. El show ofrece diferentes números musicales. Participa Rubén Cerda.



Teatro Diana.

19 de diciembre, 16:00 y 19:00 hrs.

De $280 a $500.

El Cascanueces



El Ballet Estatal de Rusia Mari El regresará con un espíritu navideño al escenario tapatío y brindará este clásico que se unirá con las nuevas propuestas, de esta manera ofrece al público jalisciense una gran función, que revitaliza la gran aventura de Clara junto a su valiente Cascanueces, malvados ratones, intrépidos soldados y seres de fantasía.



Teatro Diana.

22 de diciembre, 19:00 hrs.

De $350 a $700.

Gala Navideña de Mariachi Sinfónico



Bajo la dirección de Guillermo Salvador, se brindará este espectáculo con la participación del Mariachi Internacional Guadalajara, el mariachi Los Reyes de México, la Camerata Filarmónica de Guadalajara y el Coro IMA. Juntos ofrecerán un variado repertorio de sus propias trayectorias así como una fusión de talento en la interpretación de música navideña.



Teatro Diana.

18 de diciembre, 18:00 hrs.

De $250 a $800.

Homenaje The Mars Volta De-Loused in the comatorium



La compañía Danz Corp ofrecerá un tributo a la vida del artista Julio Venegas y a la trayectoria de The Mars Volta, basado en el texto de Cedric Bixler Zavala, que narra la trama de un hombre en coma tras un intento de suicidio. Mientras De-Losued in the comatorium será interpretado por CopyCats.



Teatro Diana.

17 de diciembre, 20:30 hrs.

De $180 a $250.



El Cascanueces: El Circus



Es un espectáculo interpretado por el circo contemporáneo llamado Circo Dragón, en el que se respeta la esencia musical de Tchaikovsky, acompañada por hermosas coreografías de ballet clásico. Mientras se distingue por su aportación a través del teatro acrobático y una serie de suertes circenses. Participan alrededor de 50 artistas en escena.



Palcco.

16 de diciembre, 20:00 hrs.

De $150 a $400.

Navidad con las princesas



Es un musical familiar interpretado por 20 artistas en escena, conformado por los números navideños de las canciones emblemáticas de la temporada con la presentación especial de las princesas y algunos personajes de Disney. Éstos cantarán los temas de las películas más célebres, adaptadas a la época decembrina bajo una nevada real.



Palcco.

18 de diciembre, 18:30 hrs.

$250.

Julión Álvarez



El cantante chiapaneco se presentará con su Norteño Banda en la Perla Tapatía, en uno de los últimos conciertos de 2016 para promocionar su más reciente álbum Mis ídolos, hoy mis amigos, que contiene 17 temas de banda grabados a su estilo y tres inéditos a dueto con Julio Preciado, Pancho Barraza y El Coyote.



Plaza de Toros Nuevo Progreso.

17 de diciembre, 21:00 hrs.

De $220 a $2,200.