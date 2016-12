Film Radar: Rogue One: Una historia de Star Wars

La película está ubicada entre los episodios III y IV, y se enfoca en una aguerrida mujer que tratará de conseguir los planos de la Estrella de la Muerte

GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2016).- “Rogue One: Una historia de Star Wars” está ubicada narrativamente entre los episodios III y IV. ¿Será mejor que el controvertido Episodio VII?



El director Gareth Edwards (“Monstruos: Zona infectada”) toma el timón del primer spin-off de la mitología “Star Wars” para la pantalla grande. Los eventos que relata Rogue One ocurren entre los episodios III y IV y se enfocan en Jyn (nominada al Oscar® por La teoría del todo), una aguerrida mujer que se lanzará en una misión prácticamente imposible para tratar de conseguir los planos con los que está siendo construida una titánica arma de destrucción masiva a la que han llamado La Estrella de la Muerte.



El mexicano Diego Luna se incorpora a la mitología Star Wars en el papel de Cassian Andor, un rebelde que ayudará a Jyn en su misión. A decir de Luna “yo crecí con Star Wars, así que es como si me hubiera preparado toda mi vida para este personaje”.

Con personajes nuevos, pero también con el retorno cinematográfico del villano más icónico de la pantalla grande —Darth Vader—, el filme fue escrito en mancuerna por dos guionistas nominados al Oscar®: Chris Weitz (Un gran chico) y Tony Gilroy (Identidad desconocida), algo que hace pensar que podríamos ver una cinta que será en igual medida emotiva y explosiva.



“Rogue One: Una historia de Star Wars” ya se encuentra en salas de cine de todo el país.



Rogue One: Una historia de Star Wars

(Rogue One: A Star Wars Story)

De Gareth Edwards.

Con Felicity Jones, Diego Luna, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Jimmy Smits, Donnie Yen, Ben Mendelsohn.

Estados Unidos, 2016.

OTROS ESTRENOS

BELLEZA INESPERADA

Un hombre que le escribe sendas cartas al tiempo, el amor y la muerte... tres entidades que, inesperadamente, le dan respuesta. Con Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Helen Mirren, Naomie Harris y Kiera Knightley.

FLORENCE: LA “MEJOR” PEOR DE TODAS

Una mujer con una voz desastrosa quiere ser intérprete de bel canto. Nominada al Golden Globe® como Mejor Película de Comedia/Musical, Mejor actriz de comedia y Mejora actor de comedia.

EL ÁTICO

Una familia se muda a una casa rural después de una tragedia que los hiere profundamente, donde empiezan a ser acosados por eventos paranormales. Protagonizada por Kate Beckinsale.