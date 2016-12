Los Mascabrothers tendrán serie de TV

Para el 2017 Germán y Freddy estrenarán 'Mitotepec' en TV y 'Rocotitlán' en cine

CIUDAD DE MÉXICO (17/DIC/2016).- Germán y Freddy Ortega, Los Mascabrothers, aseguraron que para este 2017 tendrán su serie "Mitotepec" y filmarán la película "Rocotitlán".



En entrevista con los medios luego de dar a conocer el show que preparan para el 31 de diciembre en un hotel de Reforma, los comediantes detallaron que "Mitotepec" será su regreso a la televisión pero que aún no saben si será para determinada señal o televisión abierta.



Se trata, indicaron, de una historia que se desarrolla en un pueblo en el que por conveniencia todos empiezan a mentir. "No hay noticias, entonces los reporteros comienzan a inventárselas (...) tiene un contexto social muy poderoso, pues muestra cómo todo mundo miente por conveniencia".



Aunque no quisieron revelar la productora que lleva este proyecto, mencionaron que es una historia muy original, divertida y con humor negro.



Respecto a "Rocotitlán", señalaron que la trama es de dos hermanos que se pierden en un accidente en la infancia y tienen que reencontrarse para recuperar una herencia.



"Está muy divertida y probablemente la comencemos a filmar a mediados de 2017; se llevarían alrededor de ocho semanas", anotaron.



Por otro lado, informaron que a partir de 2017 comenzarán a trabajar de manera independiente, ya no al lado de Alejandro Gou, con quien siguen teniendo relación.



"La idea es hacer nuestra propia empresa de proyectos no sólo para nosotros sino también para otros artistas (...) queremos mostrarnos como gente que trabaja, se arriesga y propone, incluso pensamos tener nuestro canal de Internet", compartieron.