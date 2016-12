Seguidores de Trump intentan boicotear 'Rogue One'

El movimiento ha causado gran revuelo en redes sociales gracias al #DumpStarWars

GUADALAJARA, JALISCO (16/DIC/2016).- Seguidores de Donald Trump han llamado a boicotear 'Rogue One', la nueva entrega de la saga de Star Wars, con el hashtag #DumpStarWars.

La polémica inició después de que Chris Weitz, uno de los guionistas, comentó en un tuit, que después borró de la red social, que el Imperio Galáctico era "una organización (humana) supremacista blanca". Además, Gary Whitta, también guionista de la película, dijo que al imperio se le oponía un grupo multicultural dirigido por fuertes mujeres.

Posteriormente a las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos, Weitz cambió su foto de perfil en Twitter por un emblema de la Alianza Rebelde con un seguro para ropa, como símbolo de su apoyo a las minorías del país.

Fue entonces cuando Jack Posobiec, líder del movimiento Ciudadanos por Trump, retomando algunos de los comentarios hechos por colaboradores de la película propagó el falso rumor de que algunas escenas de la película habían sido escritas y filmadas de nuevo después de las elecciones para añadir contenido y mensajes Anti Trump. Todo esto con la intención de hacer ver al presidente electo estadounidense como un racista.

Por su parte Bob Iger, director ejecutivo de Disney, comentó a the Hollywood Reporter durante el estreno del filme "No tengo ninguna reacción a esta historia. Francamente, esta es una película que el mundo debería disfrutar. Es una película que no es, en ninguna forma, política. No hay pronunciamientos políticos en ella, en absoluto".

No obstante las declaraciones de Iger, es bien sabido por los seguidores que toda la saga de Star Wars ha tenido evidentes referencias a los acontecimientos políticos de la historia contemporánea; como el propio George Lucas declaró en alguna ocasión.

Aunque, a pesar del revuelo en las redes sociales, lo más probable es que el movimiento no cause ningún impacto en la recaudación en taquillas durante el fin de semana de estreno de Rogue One. Al final #DumpStarWars se unirá a la larga lista de intentos de boicot por parte de los seguidores de Trump.