Julia Roberts protagonizará serie de televisión

Ésta será la primera vez que la actriz aparezca con un protagónico en TV, donde también fungirá como productora

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (16/DIC/2016).- Por primera vez en su carrera, la ganadora del Oscar como Mejor Actriz, Julia Roberts, protagonizará una serie para la televisión, de la cual también fungirá como productora.



La serie se basará en la novela de Maria Semple, "Today will be different", y será la autora quien realice la adaptación para la pantalla chica, informó Variety.



Narra un día en la vida "Eleanor Flood", quien está hecha un desastre, por lo que decide que hoy es el día para hacer frente a las pequeñas cosas que ha descuidado. Habla de cómo a veces uno debe enfrentarse a sí mismo para comenzar a vivir realmente.



Esta será la primera vez que Roberts aparezca con un protagónico en la televisión, toda vez que sus intervenciones pasadas fueron solamente como invitada.



En su filmografía se encuentran "Pretty woman", "Durmiendo con el enemigo", "Hook", "Pelican brief", "La boda de mi mejor amigo", "Novia fugitiva", "Erin Brockovich", "Comer, rezar y amar" y más recientemente "Money monster" y "Wonder", que se estrenará en 2017.



En lo que respecta a sus participaciones en la TV, Julia ha aparecido en "Crime story" (1987), "Miami Vice" (1988), "Friends" (1996) y "Murphy Brown" (1998).